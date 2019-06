Torra insisteix davant els empresaris a l'autodeterminació i Maroto demana lleialtat institucional

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dilluns als empresaris catalans que estiguin "sempre al costat dels drets humans, els drets civils, els drets polítics i el dret d'autodeterminació" de Catalunya.









Ho ha dit en la XXXII edició dels premis Pimes de Pimec, un acte al qual ha assistit la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que precisament ha fet la intervenció anterior a Torra reclamant "lleialtat institucional" entre administracions.





Torra ha defensat que la independència de Catalunya permetria molt més marge de maniobra a la Generalitat per donar uns avantatges als empresaris que, segons la seva opinió, ara no tenen: "Voldríem poder regular l'electricitat i el preu de la llum perquè no tinguéssiu de pagar la llum més cara de tot Europa ".





El president català ha assenyalat altres mancances que, segons ell, Catalunya té per no disposar d'un Estat propi: la impossibilitat de gestionar la seva principals ports i aeroports; un dèficit fiscal en els seus comptes, i infraestructures àmpliament millorables.





De fet, ha criticat especialment que segueixi pendent de desenvolupament el Corredor Mediterrani, lamentant que hi hagi qui volen fer-lo passar per altres zones d'Espanya, i ha dit que els empresaris catalans mereixerien "un Corredor Mediterrani que passi per la Mediterrània".





Torra ha conclòs que Catalunya és "un país que està en marxa, viu i reactivat" i en què l'economia va bé, tal com ha recordat que ha dit el president de Pimec, Josep González, en una intervenció anterior.





"Està bé que ens ho diguem", ha remarcat, i ha exposat les bones xifres registrades en l'evolució del PIB, la disminució del nombre de persones aturades i els rècord en exportació.

Per això, Torra ha felicitat els empresaris, emprenedors i autònoms presents a la sala per ser els encarregats de generar riquesa perquè després la redistribueixin els polítics: "Sou vosaltres. Ningú més".





Per la seva banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha reivindicat "consens, cooperació i lleialtat institucional" en benefici de Catalunya i de la resta d'Espanya i ha demanat que es faciliti la governabilitat del PSOE sense més dilacions: " bloquejar l'única alternativa possible és demostrar poc interès pels nostres conciutadans i les seves necessitats".





Maroto ha reclamat a tots els grups polítics altura de mires: "Tots hem de posar de la nostra part perquè es constitueixi el Govern com més aviat millor i que la legislatura comenci a caminar per fer front a aquests grans reptes que el nostre país té per davant".





La ministra ha reclamat als mateixos grups polítics una enorme dosi de responsabilitat i compromís amb l'interès general, i ha defensat que un dels principals motius que el justifiquen és "perquè Espanya i Catalunya han d'avançar i no quedar-se encallades".





Reyes Maroto llança aquesta apel·lació en plena incertesa sobre la propera investidura de Sánchez: JxCat, el partit de Torra, ja ha dit que no tenen cap intenció de donar-li suport; ERC manté la incògnita i Podem, el partit referent de Colau a nivell estatal, encara no ha garantit els seus vots.





També ha advocat per la col·laboració dels agents socials, les empreses i els sindicats per poder impulsar un teixit productiu modern, sostenible, socialment responsable, innovador i internacional, i ha dit tenir "la col·laboració i el compromís" de les petites i mitjanes empreses catalanes.





Ha apuntat alguns dels reptes als quals considera que s'enfronten les empreses com la digitalització associada a l'economia 4.0; la reducció d'emissions contaminants; la internacionalització i incrementar el pes del sector industrial, i ha assegurat que el Govern s'involucrarà en tots ells.





A l'acte també ha destacat la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, del vicepresident del Govern, Pere Aragonès; els consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón i Jordi Puigneró; el president del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Govern central, Teresa Cunillera, i el president de Pimec, Josep González.





A més, el ministre de Presidència, Comerç i Empresa d'Andorra, Jordi Gallardo; els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla; l'expresident del Parlament Joan Rigol; el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, i la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa.





També el president del consorci del MNAC, Miquel Roca; el secretari del Govern, Víctor Cullell; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; el d'UGT Catalunya, Camil Ros, i el president del CTESC, Lluís Franco.