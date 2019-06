La majoria dels serveis d'Oncologia a Espanya no fa cribratge psicològic

Més del 80 per cent dels serveis oncològics públics i privats d'Espanya no realitza cribratge psicològic als pacients amb càncer per detectar les seves necessitats en aquesta matèria, segons es desprèn de l'informe 'L'atenció psicològica al pacient a Espanya', elaborat per l'Institut Max Weber i la Fundació Mylan per a la Salut.









L'objectiu del treball, tal com ha explicat el director de la Fundació Mylan per a la Salut, Javier Anitua, ha estat dimensionar en quina mesura els serveis oncològics "abracen" els pacients amb càncer.





Es calcula que la presència d'alteracions emocionals, especialment ansietat i depressió, afecten entre el 5 i el 60 per cent dels pacients amb càncer a Espanya.





En aquest sentit, i segons els professionals que han participat en el treball, els malalts amb càncer de mama o pàncrees són els que més solen necessitar aquest tipus d'assistència, mentre que els de ronyó o pròstata la requereixen en menor grau.





No obstant això, si es pregunta als professionals d'oncològica radioteràpica sobre quins pacients són els que més necessiten atenció psicològica, asseguren que, a més dels que pateixen càncer de mama, el solen necessitar més els malalts de càncer de bufeta i estómac.





"Els oncòlegs han cuidat molt al pacient amb càncer però no respecte a la seva atenció psicològica, la qual és l'assignatura pendent i el gran repte que té actualment l'atenció multidisciplinària del malalt oncològic", ha dit la doctora del servei de Radioteràpia de l'Hospital 12 d'octubre de Madrid, Mª Àngels Pérez.





I és que, l'informe, en el qual han participat al voltant d'un de cada quatre hospitals amb serveis oncològics a Espanya, ha reflectit que en l'actualitat només un 44 per cent dels serveis d'Oncologia disposa d'indicadors de seguiment, de periodicitat anual (39,1%) o trimestral (26,1%), i les intervencions psicològiques tenen a realitzar-se en estadis avançats de la malaltia jo des del seu inici.





A més, tot i que el 98 per cent dels oncòlegs veuen necessària l'atenció psicològica als seus pacients, la majoria reconeix que necessita més recursos formatius i de personal. "L'oncòleg dóna informació difícil als pacients i no sol tenir formació per fer-ho", ha avisat la doctora del departament de Psicologia de la Universitat Camilo José Cela de Madrid, Marta Redondo.