Sánchez descarta concedir cap ministeri a Podem malgrat la insistència d'Iglesias

"Responsabilitats polític administratives importants". Amb aquesta fórmula asèptica s'ha referit Carmen Calvo a l'oferta que el PSOE ha llançat a Podem perquè els 'morats' votin favorablement a la investidura de Pere Sánchez.





"Per descomptat, no serien responsabilitats en el Consell de Ministres, però sí responsabilitats polític administratives importants, com correspon a un país com el nostre, per fer una tasca de caràcter polític important", ha ressaltat Calvo. La vicepresidenta ha insistit que la fórmula del Govern de cooperació que Sánchez ha ofert a Iglesias és "bastant fàcil d'entendre", més quan el PSOE i Unides Podem han estat durant "un any treballant junts al Parlament" i que els números entre les dues organitzacions no sumen com a la Comunitat Valenciana.









Les paraules de Calvo no han agradat gens a la formació 'morada', que pretén portar molt més enllà el "govern de cooperació" de la qual es va parlar fa una setmana. El secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha recordat a Calvo que la negociació tant de les mesures com l'equip de Govern és un 'pack' en què va tot junt, i espera que Pedro Sánchez "no traeixi la il·lusió "que els ciutadans van dipositar en les urnes el passat 28 d'abril.





No obstant això, el PSOE pressiona per aconseguir una participació mínima dels podemites en el nou Executiu. Hi ha dues claus que expliquen aquesta precaució socialista a l'hora de pactar amb Podem. D'una banda, un Govern decididament influenciat per Podem allunyaria les abstencions de Coalició Canàries i Navarra Suma, necessàries perquè la investidura tiri endavant sense comptar amb els independentistes.





Així mateix, el Govern espera que amb el pas del temps la relació amb el PP i Ciutadans millori i fins i tot es puguin pactar lleis conjuntes en assumptes d'Estat. Un Executiu amb presència de ministres de Podem donaria una imatge massa escorada a l'esquerra per aconseguir gestionar aquesta geometria variable al Congrés i impediria la hipotètica i no descartada abstenció de Cs o PP en successives rondes d'investidura.





NAVARRA SUMA... I IMPORTA





En aquest enrevessat panorama de negociacions creuades, ahir es va produir un succés que pot dificultar encara més el pacte amb Podem. El parlamentari de Geroa Bai, Unai Hualde, va resultar elegit com a president del Parlament de Navarra després que finalment rebés els vots del PSN gràcies a un acord d'última hora entre ambdues formacions.





Geroa Bai és la marca foral del PNB i és una de les forces navarreses que pressionen per aconseguir un acord que desbarati els plans d'UPN per governar a l'autonomia. Amb tot, la quadratura del cercle és diabòlica: si el PSOE es decanta a Navarra per pactar amb Geroa Bai, Podem i aconseguir l'abstenció de Bildu, els regionalistes navarresos ja han assegurat que no concediran el seu vot a Sánchez.





Però això obligaria el PSOE a vincular encara més amb Podem, allunyant al seu torn la possibilitat d'una abstenció de PP i Ciutadans. De resultes d'aquest puntes de coixí, els socialistes podrien haver de guanyar-se el favor dels independentistes perquè Pedro Sánchez revalidi seu càrrec, cosa que han tractat d'evitar des que es van obrir les urnes fa dos mesos.