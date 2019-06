Desenvolupen el primer braç robòtic controlat per la ment capaç de seguir el cursor d'un ordinador

Un equip d'investigadors de la Universitat Carnegie Mellon (Estats Units), en col·laboració amb la Universitat de Minnesota, han desenvolupat, utilitzant una interfície cervell-ordinador no invasiva (BCI), el primer braç robòtic controlat per la ment capaç de rastrejar i seguir contínuament el cursor d'un ordinador.













Fins ara, els BCI utilitzats per al control de braços robòtics han fet servir implants cerebrals invasius, els quals requereixen d'una gran quantitat d'experiència mèdica i quirúrgica per a ser instal · lats, sense esmentar els costos i riscos potencials per a les persones.





Un gran desafiament en la investigació era desenvolupar una tecnologia menys invasiva, o totalment no invasiva, que permetés als pacients controlar el seu entorn o extremitats robòtiques utilitzant els seus propis "pensaments".





"Hi ha hagut grans avenços en els dispositius robòtics controlats que fan servir implants cerebrals. És una ciència excel·lent. Però l'objectiu final és aconseguir un mètode no invasiu. Els avenços en la descodificació neuronal i la utilitat pràctica del control robòtic no invasiu del braç tindran implicacions importants en el desenvolupament eventual de neurorobòtics no invasius", han dit els experts.





En aquest sentit, utilitzant noves tècniques de detecció i aprenentatge automàtic, els científics, el treball ha estat publicat a la revista 'Science Robotics', han pogut accedir a senyals que es troben en el profund del cervell, aconseguint una alta resolució de control sobre el braç robòtic.





"Tot i els desafiaments tècnics que utilitzen senyals no invasives, estem totalment compromesos a oferir aquesta tecnologia segura i econòmica a les persones que poden beneficiar-se'n. Aquest treball representa un pas important en les interfícies no invasives cervell-ordinador, una eina que algun dia pot convertir-se en una tecnologia d'assistència generalitzada que ajudi a tots, com els telèfons intel·ligents", han tancat els experts.