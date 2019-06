L'independentisme pretén omplir Estrasburg en una manifestació el dia dos de juliol

El proper dia 2 de juliol, data establerta per a la constitució del Parlament Europeu, està previst que milers d'activistes independentistes catalans viatgin a Estrasburg per protestar contra l'exclusió de Carles Puigdemont com a eurodiputat.









Puigdemont pretén no haver de jurar el càrrec presencialment davant la JEC, malgrat que així ho dicta la llei. La norma indica que l'expresident de la Generalitat s'ha de presentar a Madrid i jurar la Constitució.





D'aquesta manera, l'independentisme vol denunciar de forma internacional a l'estat espanyol i els seus "mancances democràtiques", ja que tant Puigdemont com Toni Comin i Oriol Junqueras van guanyar a les urnes el dret a ser eurodiputats.





Per aquest motiu, el 2 de juliol Estrasburg estarà plena d'independentistes catalans, doncs Puigdemont assistirà a la constitució del Parlament Europeu, segons explica el canal Alerta, i intentaran bloquejar l'entrada al Parlament des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda , així com també està previst realitzar un seguit d'activitats per la ciutat en forma de protesta.





El dia 1 de juliol l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat un debat on es parlarà de l'informe de l'ONU sobre 'presos polítics'.





ORGANITZACIÓ DE L'INDEPENDENTISME PER VIATJAR







Organització d'autocars, campanya de reserva de vols i viatges en tren, a més de nits d'hotel, han estat els mals de cap d'aquests dies dels independentistes que estan organitzant la marxa cap a Estrasburg.





De fet, s'haurien esgotat els vols cap a la ciutat francesa el dia 2 de juliol i s'està intentant aconseguir vols xàrter per a l'ocasió.





L'ANC ja ha contractat un centenar d'autobusos que sortiran des de 48 localitats catalanes, i està previst que el nombre d'autobusos augmenti durant la setmana.





PRECEDENT A 2017





L'independentisme ja va protestar a Europa el passat mes de desembre de 2017, quan 45.000 catalans es van plantar a Brussel·les per demanar a Europa que els escoltés després del 1-O,