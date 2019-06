El líder de Vox a Andalusia critica la sentència de 'La Manada'

El president de Vox al Parlament andalús, Francisco Serrano, ha lamentat aquest dissabte que la sentència del Tribunal Suprem (TS) que condemna els membres de 'La Manada' per un delicte d'agressió sexual, i no d'abús sexual, com si es va fer en primera instància, estigui "carregada de condicionants mediàtics i polítics".









Serrano, en una publicació de Twitter, explica que el dictat amb anterioritat per les autoritats judicials tècnicament no es pot canviar, alertar ni empitjorar ", en relació a la sentència condemnatòria.





"Ens tornem a trobar amb una sentència carregada de condicionants mediàtics i polítics que acabarà davant del Tribunal Constitucional". "No és la primera vegada ni serà l'última", ha publicat.





Respecte a la sentència en si, ha expressat que la revocació per "error" en la prova exigeix que "la sentència recorreguda no tingui motivació i resulti incongruent i no tingui raonabilitat".





"Només podria revocar per infracció de normes substantives, entenc que no abans sense escoltar als acusats per no causar indefensió", ha dit.





Així, ha manifestat que, al seu parer, "la diferència entre el delicte de violació i agressió sexual no depèn més que de la pròpia apreciació d'uns fets provats que no es poden alterar i que es van practicar, van valorar i van raonar amb immediatesa en primera instància ".