Els aeroports espanyols es col·lapsaran durant l'estiu

Els vols als aeroports espanyols durant aquest estiu augmentaran en un 4,6% més, el que equival a 29.000 viatges extra que, al costat de la manca de controladors aeris, farà que els aeroports tornin a acumular grans retards altra vegada.









Segons apunta la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), durant tot l'estiu hi haurà retards i llargues esperes i les ciutats més perjudicades seran Barcelona, València i Palma de Mallorca, tot i que la capital catalana compti amb 16 controladors més i Palma amb 18 , nombres insuficients per gestionar tan gegantina demanda.





I és que a Espanya, durant un dia, s'efectuaran 7.000 vols i, per millorar el flux, s'han engrandit els espais d'aterratge dels aeroports principals, tal com apunta ECD.





CONTROLADORS AERIS INSUFICIENTS I DIFICULTAT AUGMENTAR EL NOMBRE





L'USCA apunta que cal rejovenir la plantilla dels controladors aeris així com que faltaran 500 empleats per poder cobrir amb garanties i sense massa errors la temporada d'estiu. La manca de controladors és evident.





La situació és delicada, ja que el període de formació d'aquests treballadors implica que no puguin incorporar-se fins d'aquí a dos o tres anys. A més, no s'han produït les contractacions que s'havien pactat en un principi.





I és que no només cal passar un període de formació llarg. El sector, des que es va privatitzar, s'ha convertit en un mal de cap per als que es presenten al càrrec, ja que han de pagar 75.000 euros per accedir a l'examen.