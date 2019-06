Estats Units, de penal, condemna la selecció espanyola (2-1)

Estats Units s'imposa a Espanya en els vuitens de final del Mundial Femení disputat a França en una trobada on les clares favorites per guanyar el campionat van patir davant el combinat espanyol, que va lluitar de tu a tu i que va veure com dos penals s'esfumaven el somni de seguir avançant.









L'elenc nord-americà, que en els tres partits de la fase de grups va anotar 18 gols i no va rebre cap, ha patit per guanyar a la selecció espanyola. De fet, Jenni Hermoso és la primera jugadora que bat a la portera americana.





Sens dubte, creuar-se amb els Estats Units als vuitens de final era el pitjor enfrontament possible, però l'equip que dirigeix Jorge Vilda ha donat la sorpresa i ha competit fins al final.





Els dos gols de penal de la jugadora nord-americana Megan Rapinoe van ser suficients per deixar tancada l'eliminatòria. En la selecció espanyola va ser Jenni Hermoso la golejadora, que va contrarestar de forma molt eficient el primer gol dels Estats Units, anotant precisament dos minuts més tard del cop rebut.





Amb aquest resultat, Espanya bat el seu millor marca en un Mundial Femení i tornarà a casa amb el cap ben alt, ja que fins a l'últim moment el combinat nacional espanyol ha tingut opcions per passar als quarts de final.