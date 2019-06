El Suprem dóna via lliure a Junqueras per preguntar sobre la immunitat davant la justícia europea

El tribunal que jutja la causa del 'procés' independentista davant del Tribunal Suprem ha activat el tràmit per plantejar una qüestió prejudicial davant el Tribunal Europeu de la Unió Europea (TJUE) sobre l'abast de la immunitat dels europarlamentaris. En concret, s'habilita un termini de tres dies a totes les parts en el procediment perquè es pronunciïn sobre el plantejament de la qüestió prejudicial.









La qüestió, de plantejar-se, es faria a petició de la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que la va proposar en el recurs de súplica que va interposar el passat 16 de juny després que l'alt tribunal rebutgés donar-li un permís extraordinari per sortir de presó i poder jurar el càrrec d'eurodiputat davant la Junta Electoral Central (JEC).





El lletrat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, suggeria en el seu escrit de súplica que si el Suprem seguia tenint dubtes sobre si el seu client podia recollir l'acta amb vista a la constitució del Parlament Europeu el proper 2 de juliol, potser caldria plantejar alguna qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Segons el parer de l'advocat, que proposa en el seu escrit fins a sis qüestions a plantejar, aquesta mesura permetrà "garantir una aplicació uniforme del dret de la Unió Europea en tot el territori de la Unió".





LA FISCALIA NO HO CREU NECESSARI





La Fiscalia ja es va manifestar el passat dia 20 sobre aquest aspecte particular, per assenyalar que el plantejament d'aquesta qüestió prejudicial davant el tribunal europeu resulta innecessària en estar "completament clara la interpretació donada pel Tribunal Suprem als articles relatius al dret de sufragi passiu dels parlamentaris" en la primera resolució que va denegar el permís a Junqueras.





Això es va fer, a més, d'acord amb la normativa europea i la Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), pel que no s'ha de promoure l'acció sol·licitada pel líder independentista a la presó segons el parer del Ministeri Públic.





No obstant això, en la providència donada a conèixer aquest dimarts la Sala assenyala que "atesa la possible incidència" de l'assumpte en la situació personal de Junqueras procedeix tornar a preguntar a totes les parts perquè es pronunciïn, entre altres qüestions, sobre la necessitat o no que el Suprem dirigeixi al TJUE una qüestió prejudical "sobre el Protocol sobre els privilegis i les immunitats de la Unió Europea i la seva incidència en la concessió del permís" sol·licitat per Junqueras per assistir davant la JEC i emplenar els tràmits necessaris per adquirir la condició de membre del Parlament Europeu.





Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat i la resta de parts personades en el 'procés' hauran de presentar també al·legacions sobre el contingut de la qüestió o qüestions que haurien de formular-se davant el TJUE.