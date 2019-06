Els presos sobiranistes arriben aquest dimecres a presons catalanes

Els polítics sobiranistes presos jutjats pel Tribunal Suprem arribaran aquest dimecres al centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), i d'allí seran traslladats poc després a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona); Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), i Puig de les Basses, a Figueres (Girona), els seus centres d'origen.









La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia ha informat que la Guàrdia Civil conduirà als presos homes --Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart-- des de la presó de Zuera, a Saragossa, on passaran la nit d'aquest dimarts, a Brians 2, centre de trànsit entre Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior i els Serveis Penitenciaris de la Generalitat.





Allà també seran traslladades l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, en una conducció directa des de la presó d'Alcalá-Meco, a Alcalá d'Henares (Madrid), on es produirà el canvi de custòdia a l'Àrea Penitenciària dels Mossos d'Esquadra.





Seran els Mossos els que traslladin els homes a Lledoners, a Forcadell a Mas d'Enric ja Bassa a Puig de les Basses, previsiblement poc després que arribin a Brians 2, on no ingressaran en el mòdul d'ingressos.





Un cop arribin als centres de destinació, els presos aniran als respectius mòduls d'ingressos: se'ls identificarà per empremta dactilar, se sotmetran a revisió mèdica, podran trucar a les seves famílies i aniran a cel·les individuals en els mateixos mòduls on van estar des del 4 juliol 2018 fins a l'1 de febrer, quan van ser traslladats a Madrid per al judici del procés sobiranista.





Així, els presos a Lledoners aniran al mòdul 2 i en el cas de Forcadell i Bassa, aniran als mòduls de dones de Mas d'Enric i Puig de les Basses, respectivament, sense passar la nit al mòdul d'ingrés ja que tornen als seus centres d'origen, segons precisa la Secretaria.





SORTIDA DE VALDEMORO





El furgó de la Guàrdia Civil amb els set presos homes ha abandonat aquest dimarts passades les 9.30 hores la presó madrilenya de Valdemoro fins a la presó de Zuera (Saragossa), on passaran la nit per sortir aquest dimecres al matí cap a Brians 2.





Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Jordi Cuixart van ser traslladats aquest dilluns a la tarda des de Soto del Real --on han estat durant el judici al Tribunal Suprem-- a la presó de Valdemoro , el centre de referència per a aquest tipus de conduccions ordinàries.





En canvi, Carme Forcadell i Dolors Bassa seran traslladades en una conducció directa i especial el matí d'aquest dimecres a Brians 2 des de la presó de dones d'Alcalá-Meco.