Garicano també sospesa anar-se'n de Cs

Luis Garicano no aclareix si continua a Ciutadans o si abandona el partit d'Albert Rivera, tal com han fet Toni Roldán i Juan Sánchez.









Garicano està al capdavant del sector crític de Cs i no descarta marxar perquè, segons ell, la formació taronja s'ha distanciat del centre. Mentrestant, des de la cúpula de Cs insisteixen que no hi ha crisi interna.





La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha insistit en la seva negativa a donar suport a un govern socialista de Pedro Sánchez i ha tret ferro a les marxes que viu el partit, amb la dimissió de l'exportaveu econòmic Toni Roldán, assegurant que són els crítics els que han canviat el seu criteri pel que fa al missatge electoral de Ciutadans, que va prometre que no faria president a Sánchez.





Ha recordat que el veto a Sánchez va sortir amb unanimitat abans de les eleccions, també amb el suport de Roldán, i altres crítics com els eurodiputats Luis Garicano i Javier Nart, o el dirigent a Castella i Lleó, Francisco Igea.





"Hi ha quatre persones d'una executiva de més de 30 que volen fer a Sánchez president. En aquest partit es parla, es debat, es vota i podem discrepar, però a Roldán li desitjo el millor", ha assegurat. Roldán va anunciar ahir que deixava el seu escó i els seus càrrecs orgànics per les seves discrepàncies amb Albert Rivera, mentre que Garicano va forçar una votació en el si de l'executiva per "revisar l'estratègia del partit en relació amb la investidura i obrir una via de negociació amb Sánchez" que va recollir quatre vots a favor i tres abstencions, d'un total de 35 membres.