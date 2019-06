Iglesias assegura que un Govern de coalició "està molt més a prop del que podria semblar"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dimecres que un Govern de coalició entre PSOE i Unides Podem "està molt més a prop del que podria semblar".









Aquestes declaracions es produeixen després que la quarta reunió entre Iglesias i Sánchez d'ahir a La Moncloa acabés en fracàs.





"La raó per la qual plantegem un suport integral d'un govern de coalició és perquè sabem que és l'única garantia que els serveis públics es protegeixin a Espanya", ha explicat, per apuntar que "els papers aguanten promeses precioses però després no es compleixen".





"Fiar-se de la paraula d'un polític és el més imprudent que es pot fer en la vida", ha afegit.





Per a Iglesias, hi ha un element revelador "de com de prop" que estan d'aquest govern de coalició "a pesar que calgui esperar dos mesos i mig", i és la preocupació d'alguns: "no hi hauria la campanya mediàtica que s'està fent si no hi hagués possibilitat real i efectiva que finalment ens anem posar d'acord", ha dit.





Per això, ha demanat als que esperen aquest acord que tinguin "confiança i paciència" perquè la formació morada té clar per al que estan en política i no creuran en promeses. A més, com ja fes en anteriors declaracions, ha recordat que la paraula final sobre la posició de Podem per a la investidura de Sánchez la tindran els inscrits del partit.