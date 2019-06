El metro de Barcelona detecta 293 tones d'amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha acabat l'inventari d'elements amb fibrociment de la xarxa de Metro, mitjançant la qual ha detectat 293,4 tones de materials de construcció amb amiant, que es retiraran o s'aïllaran mitjançant un pla que durarà tres anys.









Aquest inventari, contractat el 2017, és el pas previ a l'execució del pla de retirada dels elements amb amiant, i s'ha trobat aquest material en planxes, panells, tubs, canalitzacions i altres elements, ha detallat TMB aquest dimecres en un comunicat, en què ha recordat que des de 2006 ha retirat 108,7 tones d'elements com amiant.





Tenint en compte tant el material present com el ja retirat, el Metro tenia 402,2 tones de fibrociment, el que representa un 0,007% del total existent a Catalunya, on hi havia 4.074.739 tones el 2017, segons dades de l'Institut d'Estudis de la Seguretat recollides pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat, segons TMB.





Des de 2006, s'han eliminat i substituït 7.786 metres quadrats de planxes i panells amb amiant en 202 llocs -que sumen 93.324 quilos-, i 754 metres lineals de tubs i canalitzacions en altres 44 localitzacions -amb un pes de 11.310 quilos-.





Sobre les 293,4 tones que queden a la xarxa, TMB ha establert un pla que es desenvoluparà fins a maig de 2022 i tindrà un cost d'uns cinc milions d'euros, amb els quals es preveu retirar o tractar almenys el 95% del fibrociment existent.





Els elements que es troben enterrats o encastats, sense possibilitat d'accedir-hi sense unes obres de gran envergadura, s'ha previst encapsular per aïllar-los, i senyalitzar, ha detallat TMB.