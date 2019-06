El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat aquest dimecres iniciar un nou cicle de reformes amb el màxim consens polític i amb la participació dels agents socials.









Ho ha dit a Madrid en el Nova Economia Fòrum, on han assistit els ministres Magdalena Valerio, Reyes Maroto i Pedro Duque, a més d'empresaris i el president de la Ceoe, Antonio Garamendi, que li ha presentat.





Sánchez Llibre ha demanat prioritzar en la nova legislatura "una gran estratègia de reformes en el terreny econòmic, laboral i social, a més de la necessària revisió de la política fiscal".





També ha confiat en el retorn de les empreses que van desplaçar la seva seu social de Barcelona després del 1-O, "i això serà possible com a conseqüència de la progressiva normalització política a Catalunya. El retorn de les seus socials es podria produir en l'horitzó dels anys 2020 i 2021".





Malgrat els problemes generats per les tensions comercials a nivell internacional i pesi al procés sobiranista, Sánchez Llibre ha demanat no desaprofitar "l'oportunitat d'iniciar un cicle de reformes que conjuguin estabilitat i reequilibri social".





Per a ell, la revolució tecnològica i la globalització han de generar una riquesa que arribi a tots i que no porti a una fractura social ni a enfonsar la política tradicional, i ha insistit que Espanya i tota Europa necessiten un nou pacte social que miri al futur.





FISCALITAT I ECONOMIA SUBMERGIDA





També ha plantejat una reforma per a avançar cap a una fiscalitat més competitiva que permeti redistribuir la riquesa de manera equitativa i fomentar l'economia productiva.





Ha demanat reduir les cotitzacions socials a càrrec dels empresaris a compte dels recursos generats per l'increment de l'IVA en 2012, i que el Govern combati l'economia submergida, que a Espanya aconsegueix un volum similar al 25% del PIB, amb "un pla a quatre anys per a reduir l'economia submergida en 10 punts en relació al PIB".





A més, el president de la patronal ha defensat suprimir l'Impost del Patrimoni i reduir l'Impost de Societats a un tipus més reduït del 25% al 15%.





I ha afegit que la grandària de les empreses, amb una mitjana de pimes superior a la mitjana europea, és un llast per a la competitivitat, per la qual cosa veu necessari empreses més grans perquè tinguin un futur viable i per a garantir l'accés de més companyies als mercats internacionals.