PSOE i Podem es distancien per les paraules de Montero qüestionant el compromís d'esquerres de Sánchez

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha desmentit a la portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero, que ha sostingut aquest dimecres que el candidat a la investidura Pedro Sánchez va comunicar dimarts al líder de Podem, Pablo Iglesias, que " havia decidit buscar el suport de la dreta".









En declaracions als mitjans de comunicació amb motiu de la seva visita a una exposició sobre els 140 anys d'història del PSOE, Lastra ha admès no entendre les declaracions efectuades per Montero aquest dimecres. "No és aquesta la realitat", ha assegurat.





Lastra ha recordat com des de l'endemà de les eleccions generals del 28 d'abril, el PSOE va deixar "clar" que consideraven a Unides Podem el seu "soci preferent".





"Els hem fet una oferta de govern de cooperació (...) i la resposta en principi ha estat que no. Els hem ofert també una comissió de seguiment a aquest acord i en principi sembla que no. Això és l'únic que ha parlat el president amb el senyor Iglesias", ha asseverat Lastra.





La també portaveu socialista al Congrés ha assegurat que el seu partit seguirà "treballant fins l'últim dia perquè hi hagi un govern com més aviat millor a Espanya" perquè "a l'agost aquest país necessita un govern que comenci a treballar per a les coses que necessita aquest país" , entre les quals ha citat un nou Estatut dels Treballadors i la necessitat de seguir augmentant drets i revertint les retallades de l'etapa de Mariano Rajoy.





El PSOE, ha incidit, està entestat a demostrar "que l'esquerra sap entendre". "M'agradaria que el senyor Iglesias o Unides Podem ens aclareixi si el que estan dient amb les declaracions d'aquest matí és que tornaran a votar en contra de la investidura d'un president d'esquerres, d'un president socialista, i fent-ho de la mà de PP, Ciutadans i Vox", els ha reptat.





"Nosaltres tenim les idees molt clares, sabem el que volem i ho sap tot Espanya. No tenim res a amagar", ha tancat.