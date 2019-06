Prop de 271 milions de persones va consumir drogues el 2017 i 35 milions pateixen trastorns per elles

Aproximadament 271 milions de persones, és a dir el 5,5% de la població mundial de 15 a 64 anys, va consumir drogues el 2017, la quantitat d'usuaris d'opioides va ser de 53 milions, un 56% més que les estimacions anteriors, mentre que la droga més utilitzada a nivell mundial segueix sent el cànnabis, 188 milions de persones la van consumir aquest any.









Si bé aquestes dades són similars a l'estimació de 2016, una visió a més llarg termini revela que la quantitat de persones que consumeixen drogues és ara un 30 per cent més alta que el 2009, segons l'últim Informe Mundial sobre Drogues, publicat avui per l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), publicat aquest dimecres.





"Les troballes de l'informe d'aquest any completen i compliquen encara més el panorama global dels reptes relacionats amb les drogues, el que subratlla la necessitat d'una cooperació internacional més àmplia per avançar en l'oferta de la demanda i la demanda de salut i justícia penal equilibrada i integrada ", ha assenyalat Yury Fedotov, director executiu d'UNODC.





Tornant als opioides, l'informe destaca que són responsables de dos terços de les més de 585.000 morts relacionades amb el consum de drogues en 2017. A nivell mundial, 11 milions de persones es van injectar drogues el 2017, de les quals 1,4 milions viuen amb VIH i 5,6 milions amb hepatitis C.





Respecte a l'augment del consum en el últims 10 anys, UNODC recorda que en part té a veure amb el creixement del 10 per cent de la població mundial d'entre 15 a 64 anys. Així, es observar que hi ha una major prevalença de l'ús d'opioides a Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica del Nord i l'ús de cànnabis a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Àsia en comparació amb 2009.





La crisi de sobredosi d'opioides sintètics d'Amèrica del Nord també va aconseguir les seves cotes més altes en 2017, amb més de 47.000 morts per sobredosi d'opioides registrades als Estats Units, un augment del 13 per cent respecte l'any anterior, i 4.000 morts relacionades amb els opioides al Canadà, un 33 per cent respecte 2016.