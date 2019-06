Època de canvis per a Albert Rivera

La vida d'Albert Rivera està en ple procés de transformació tant a nivell polític com en el terreny personal.









Ciutadans passa per un mal moment, per a molts, la pitjor crisi des de la seva fundació, i és que la marxa de persones com Toni Roldán i Juan Sánchez li ha costat nombroses crítiques dins i fora del partit.





Dir "no" una i altra vegada a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, després d'haver guanyat les eleccions generals del 28 d'abril, l'està portant pel camí de desviar-se del centre que tant aclamava per anar dirigint-se a la dreta , no només amb pactes amb el Partit Popular, sinó en acords amb el PP en el qual està inclòs l'ultradretà Vox.





Des Cs, consideren que encara hi pot haver més dimissions, per molt que la cúpula insisteixi que la majoria està amb Rivera.





Però 2019 no només és per a Rivera un any de moviments en el terreny professional. La seva relació amb la cantant Malú, més enllà del dret a la intimitat i a la vida privada, ha sortit en revistes del cor i en altres mitjans de comunicació.





Casa de milionari, cotxe de luxe i relació mediàtica eren pràcticament impossibles de romandre en un lloc discret per la premsa i per a l'opinió pública.





Fa un any, poc tenia a veure la vida de Rivera amb l'experimentat en els últims mesos. Llavors tenia una altra relació amb Beatriz Tajuedo i vivia a Pozuelo de Alarcón. La història sentimental va finalitzar al novembre de manera discreta, tot el contrari amb l'inici del seu nou romanç amb la cantant Malú.