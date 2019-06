Acord històric entre la UE i Mercosur per garantir el lliure comerç

La Unió Europea i els països que formen MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai) han anunciat aquest divendres que han arribat a un acord de lliure comerç després de vint anys negociant, segons ha anunciat en un comunicat el Ministeri de Relacions Exteriors d'Argentina i ha confirmat posteriorment la Comissió Europea.









L'acord ha arribat després d'una setmana d'intensos contactes a nivell tècnic a Brussel·les, que van desembocar en diverses reunions a nivell polític. En elles han participat, per l'Executiu comunitari, el vicepresident Jyrki Katainen, i els comissaris de Comerç, Cecilia Malmström, i d'Agricultura, Phil Hogan; i per part de MERCOSUR dels ministres d'Afers Exteriors d'Argentina, Uruguai, Paraguai i Brasil.





"Mido meves paraules amb cautela quan dic que aquest és un moment històric. Enmig de tensions comercials internacionals, estem enviant la forta senyal amb els nostres socis de MERCOSUR que donem suport al comerç basat en regles", ha assenyalat el president de la Comissió Europea , Jean-Claude Juncker, que ha subratllat que es tracta del "major acord comercial mai conclòs per la UE".





"Històric", ha celebrat el president del Brasil, Jair Bolsonaro, a Twitter, en un missatge en què ha assegurat que serà "un dels acords comercials més importants de tots els temps" i suposarà "beneficis enormes" per a l'economia brasilera . "Acord històric entre la Unió Europea i Mercosur", ha aclamat, per la seva banda, el president argentí, Mauricio Macri, en la mateixa xarxa social.





La UE i Mercosur van començar a negociar un tractat de lliure comerç en l'any 2000 i les converses han passat des de llavors diverses fases, arribant fins i tot a estar parades. Les dues parts van acordar en 2016 rellançar unes negociacions en què el capítol agrícola ha estat el gran escull, especialment les exportacions de carn de boví del MERCOSUR al bloc comunitari.





Espanya és un dels països europeus, juntament amb Alemanya, que més ha impulsat aquest acord, que ha comptat amb les reserves de França, Bèlgica, Irlanda i Polònia. De fet, Pedro Sánchez i Angela Merkel, juntament amb els mandataris de Països Baixos, Suècia, Portugal, República Txeca i Letònia, van escriure fa una setmana una carta en què demanaven no perdre la "finestra d'oportunitat" que s'havia obert.





Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, va alertar en una altra missiva dels riscos que aquest acord podria comportar i ha advertit precisament aquest divendres que el seu Govern no signaria un hipotètic acord amb Mercosur si l'Executiu brasiler no respecta l'Acord de París contra el canvi climàtic.





45.000 MILIONS EN EXPORTACIONS EUROPEES





Segons ha informat la Comissió Europea, l'acord eliminarà la majoria dels aranzels entre ambdues parts i les companyies europees s'estalviaran uns 4.000 milions d'euros anuals. Les exportacions de la UE a MERCOSUR en 2018 van ascendir a 45.000 milions d'euros, mentre que les dels quatre països americans al bloc europeu van tenir un valor de 42.600 milions

Brussel·les ha destacat que el pacte impulsarà les exportacions de productes industrials europeus que fins ara s'han enfrontat a aranzels "a vegades prohibitius", com cotxes, components d'automòbils, maquinària, productes farmacèutics i roba i calçat.





El sector agrícola europeu, ha ressaltat l'Executiu comunitari, gaudirà de menors aranzels en els sectors de vins, begudes espirituoses i begudes no alcohòliques. També suposa l'accés lliure de gravàmens de productes lactis europeus a MERCOSUR fins a una certa quota. MERCOSUR a més de reconèixer un total de 357 indicacions geogràfiques protegides a la Unió Europea, entre elles el pernil de Jabugo espanyol.





L'acord assolit també suposa l'obertura del mercat de contractes públics dels països del MERCOSUR a empreses europees i l'accés a proveïdors de serveis en els sectors de la tecnologia de la informació, les telecomunicacions i el transport, entre d'altres.





Pel que fa a l'Acord de París, les dues parts s'han compromès a respectar els compromisos adquirits per combatre el canvi climàtic i el pacte inclou un capítol sobre desenvolupament sostenible que recull qüestions com la gestió sostenible i conservació de boscos o el respecte als drets laborals