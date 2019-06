La L1 del Metro de Barcelona estarà sense funcionar entre Clot i Fondo durant els propers dos mesos

Aquest dissabte, a la L1 del Metro de Barcelona, tindrà lloc la interrupció entre les parades Clot i Fons que s'estendrà fins al pròxim 30 d'agost, és a dir, durant els següents dos mesos, a causa d'unes obres que van a renovar la infraestructura.









La renovació modernitzarà els nou quilòmetres de via i instal·lacions que compten amb més de 50 anys d'antiguitat.





Durant els seixanta dies que té previst durar l'aturada TMB recomana alternatives com la L9 Nord i la L5 de metro, les dues reforçades expressament, a més de Rodalies.





AUTOBUSOS





S'habilitarà un servei especial amb dos autobusos, que no estaran connectats i que no pretenen substituir el servei de metro, sinó distribuir als usuaris cap als transports que es proposen com a alternativa.





Un dels busos va de Clot a Fabra i Puig per la Meridiana, mentre que l'altre va d'Onze de Setembre a fons, i tots dos serveis comptaran amb vehicles articulats que circularan amb freqüències de tres i cinc minuts en hores punta de dies laborables, respectivament.





Es posarà en marxa un servei especial amb dos autobusos que enllaçaran les estacions de Glòries i Clot exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda, ja que l'estació de Clot no està adaptada, segons fonts de TMB consultades.





L'associació Promoció del Transport Públic (PTP) i usuaris han expressat la seva preocupació pel dispositiu alternatiu, i demanen fer un seguiment exhaustiu de l'evolució del tall d'aquest tram.