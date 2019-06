Rivera s'enroca amb els seus en les pitjors setmanes de Ciutadans

Ciutadans està vivint les pitjors setmanes des de la seva existència, sobretot Albert Rivera, que no dóna una roda de premsa des del passat 11 de juny, tot i que des de dins del partit s'afirmi que "no hi ha cap crisi".









Les discrepàncies amb la direcció de Rivera, els pactes amb Vox, al costat del allunyament del centralisme i liberalisme són els motius principals pels quals el partit taronja s'està fracturant.





Rivera va aparèixer divendres en una compareixença pública, sense preguntes, prèvia a la reunió del Consell General de Ciutadans. I és que el líder de Ciutadans no dóna una roda de premsa des del passat 11 de juny quan es va reunir amb Pedro Sánchez a Moncloa. Enmig del desastre del partit, Rivera no ha sortit a donar la cara.





Rivera està enrocat amb els seus polítics de confiança. Després de la dimissió de Toni Roldán, Rivera encara s'ha tancat més. Fran Hervías, José Manuel Villegas, Inés Acostades, Fernando del Páramo, José María Espejo i Juan Carlos Girauta són els polítics de confiança en els quals s'ha replegat el líder taronja.