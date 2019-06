Ciutadans i Vox, els grans perjudicats amb la repetició d'eleccions

Si finalment es repeteixen les eleccions generals, els màxims beneficiats seran els socialistes i els populars, ja que el bipartidisme pujaria a costa de Ciutadans, Vox i Podem.









Segons un sondeig realitzat per Sigma Dos i que publica 'El Mundo', els enquestats estan farts que no s'arribi a cap pacte per a la investidura i la solució, en unes hipotètiques segones eleccions, seria la de l'augment del bipartidisme.





L'enquesta de l'estimació de vot va ser realitzada el passat 21 de juny. El PSOE dispara la seva intenció de vot en 3,9 punts respecte a l'abril, arribant al 32,6%, uns números de rècord per al partit de Pedro Sánchez. L'altre beneficiat, el PP, puja 2,7 punts, fins al 19,4%.





Per la seva banda, Ciutadans cau amb força després del pacte amb els populars i amb Vox i baixa gairebé tres punts, fins al 13,1%, cedint el tercer lloc a Unides Podem, que també baixa, encara que menys, i es queda en 13 , 2%.





Vox també surt damnificat i cau 2,3 punts fins a arribar al 8% dels votants, un percentatge en el qual posaria en joc molts escons en perdre la barrera del 10%.