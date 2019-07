Preocupació per la falta de fiscals a Espanya

Gairebé una tercera part dels fiscals que treballen a Espanya són eventuals, o el que és el mateix, substituts. En total, són 1.010 les persones que estan ocupant aquest càrrec sense haver passat pel tràmit de les oposicions. Un 28, 3% del total dels 2.553 fiscals espanyols, per tant, semblen estar de pas, assumint grans responsabilitats.













La Memòria de la Fiscalia General de l'Estat 2018 reflecteix aquestes dades i recorda la importància de convocar l'obertura de noves places, com es va acordar a principis d'any. Només aquest 2019 ja falten 300 persones en els tribunals comptant només jutges i fiscals, però al no aprovar-se els Pressupostos de l'Estat, que preveeían obrir a concurs 500 places, i el retard en la nova conformació del Govern estan fent que la situació es sostingui en el temps.





L'Associació de Fiscals matisa que no van a organitzar mobilitzacions, de fet la proposta de convocar oposicions ja està sobre la taula, però subratlla que s'ha de realitzar quant abans perquè la situació va a més i més la llei fixa uns màxims. En principi només el 10% dels fiscals poden ser eventuals, és a dir, 256, que són les places que s'han obert legalment, però les xifres reals superen els 1.000.





L'excés de treball, les substitucions temporals per absències curtes del titular o les places no cobertes són les causes principals que obliguen a lso tribubnales a haver de recórrer a fiscals sense plaça assignada. Des Fiscalia es recorda que la primera opció és assumir voluntàriament l'excés de treball però en moltes ocasions es fa inassumible i s'ha de recórrer a més personal.





Entre les comunitats autònomes que més fiscals necessiten estan Madrid i Catalunya, perquè si bé és cert que són les que compten amb una quantitat més gran de personal de l'Estat el gran volum de població i de casos fa necessari la necessitat d'obrir places per poder absorbir el treball.