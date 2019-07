12.700 llits menys a l'estiu als hospitals del país

El Sindicat d'Infermeria, Satse, ha denunciat que, almenys, 12.700 llits es van a tancar durant aquest estiu per decisió dels diferents serveis de salut autonòmics, dins del seu "afany curt termini per estalviar diners".





En la seva opinió, aquesta decisió "afectarà negativament la seguretat i salut dels ciutadans, així com de les infermeres, infermers i fisioterapeutes".





Així mateix, critica que les diferents administracions sanitàries utilitzin tots els anys com "cap de turc" l'argument que "la gent se'n va de vacances" per tancar llits i serveis.





A més, l'organització sindical lamenta que, en lloc d'aprofitar-l'estiu per seguir treballant en la reducció de les llistes d'espera, aquestes s'incrementen encara més al paralitzar les consultes externes, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques no urgents.









"Seguir afirmant que no tanquen llits sinó que adeqüen l'oferta assistencial a la demanda o simplement dir que no estan tancades sinó 'en reserva' és un insult a la intel·ligència de qualsevol. Es tracta, ni més ni menys, d'estalviar diners a costa de l'atenció sanitària que es presta a pacients i ciutadans ", apunta.





L a més afectada és la Comunitat Valenciana, amb unes 3.000 llits tancats.





A Catalunya el tancament de llits s'estima en unes 1.900 durant aquest estiu.





A Andalusia es tancaran més de 1.800; a Madrid, més de 1.400, a Galícia, unes 900; al País Basc, més de 730, ia Castella-la Manxa i Aragó, totes dues tanquen al voltant de 500.





Per sota de les 500 llits es troba Castella i Lleó amb més de 450 llits tancats; Extremadura amb unes 370 menys; Astúries, amb 360; a Múrcia són més de 350 llits tancats; Balears, on es tanquen més de 120; a Navarra, més de 170; a la Rioja, són prop de 50 els llits tancades ia Cantàbria, més de 30.





No obstant això, des del sindicat recorden que tracta d'una xifra de "mínims", ja que determinades gerències s'han negat a oferir a l'organització sindical les xifres corresponents a alguns centres hospitalaris per a "ocultar la seva intencionalitat obsessiva amb estalviar a costa dels pacients i ciutadans ".





Els "retallades" d'estiu també afecten els centres de salut, ja que un alt percentatge d'ells tanquen les portes a les tardes, fet que suposa un nou obstacle perquè el ciutadà rebi atenció sanitària quan ho necessiti, conclouen des de l'organització sindical .





MASSIFICACIÓ EN URGÈNCIES





Una altra conseqüència negativa del tancament de llits és la massificació de pacients en els serveis d'Urgències, obligant als professionals sanitaris a atendre'ls, en moltes ocasions, en zones no habilitades per a això, com els passadissos.









També augmenta l'índex de malalts que no són atesos a la unitat corresponent a la seva patologia, el que deteriora la qualitat de l'assistència rebuda.





"Els serveis sanitaris segueixen sense voler entendre que les persones no trien la data de l'any en què posar-se malaltes ia l'estiu, com en qualsevol altre moment, necessiten ser atesos amb la qualitat i seguretat que es mereixen", apunten des del sindicat.





D'altra banda, SATSE recalca que les infermeres, infermers i fisioterapeutes també es veuen perjudicats per les retallades d'estiu al no substituir convenientment als professionals que se'n van de vacances i tenir, per tant, de treballar amb una major sobrecàrrega laboral. La situació varia, segons les comunitats autònomes, però els percentatges de contractació de suplències d'infermeres i infermers en molts centres sanitaris no arriben ni al 50 per cent.