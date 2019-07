El PSC celebra primàries al novembre sense rival per a Iceta de moment

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha anunciat que el partit celebrarà el 30 de novembre primàries per escollir el seu primer secretari, i el 14 i 15 de desembre farà el XIV Congrés de la formació.





Illa ha explicat que aquest Congrés s'ha de celebrar cada tres anys i que ho faran en aquestes dates excepte si els "calendaris electorals" obliguen a modificar-lo.





Ha afirmat que l'actual primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha manifestat en "reiterades ocasions" la seva voluntat de presentar-se a les primàries per revalidar el seu càrrec, i de moment no està previst que hi hagi cap altre candidat.





Sent així, Iceta mantindrà el seu càrrec, al qual va accedir el 2014 després de la dimissió de l'exprimer secretari socialista Pere Navarro i que va revalidar el 2016 en vèncer en les primàries a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon.









Habitualment el primer secretari del PSC acaba sent també el candidat a la Presidència de la Generalitat, de manera que, si aconsegueix revalidar la Primera Secretaria del partit, és probable que Iceta sigui el candidat a les futures eleccions catalanes, i això es produeix després que al maig intentés ser president del Senat, encara que no ho va aconseguir perquè el Parlament ho va rebutjar amb el veto dels partits independentistes.





Sobre el Congrés, Illa ha explicat que els tres documents que es debatran seran una ponència política, que coordinarà el secretari d'Estudis i Programes del partit, Carles Martí; les prioritats programàtiques, que coordinarà la portaveu, Eva Granados, i el model de partit i estatuts, del que s'encarregarà el propi Illa.