Von der Leyen, candidata a presidir la Comissió Europea i Lagarde el Banc Central Europeu

Els líders de la Unió Europea discuteixen situar la ministra de Defensa alemanya, Ursula von der Leyen, al capdavant de la Comissió Europea i a la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, com a pròxima presidenta del Banc Central Europeu.









Els caps d'Estat i de Govern porten negociant en diferents formats i grups reduïts a Brussel·les, des de primera hora d'aquest dimarts, un nou repartiment dels alts càrrecs en l'UE, que situarien a l'alemanya al capdavant de la Comissió Europea i la francesa al capdavant del Banc Central Europeu.





Donald Tusk ha ajornat per tercera vegada l'inici de la cimera aquest dimarts per donar temps als contactes entre delegacions a fi d'intentar facilitar que s'arribi a un consens sobre el repartiment dels alts càrrecs. Els noms de l'alemanya i de la francesa romanen "estables" i no han estat rebutjats per ningú, a diferència d'altres càrrecs.





El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, opta al lloc de Alt Responsable de Política Exterior, imposant-se a Marc Sefcovic.





Manfred Weber, el cap de llista dels populars europeus, seguiria sent el candidat a presidir l'Eurocambra però compartint càrrec amb el socialista búlgar Sergei Stanishev.





El primer ministre belga, Charles Michel, optaria per la seva part a la presidència del Consell Europeu, encara que també s'han posat damunt la taula els noms del primer ministre eslovac, el socialista Peter Pellegrini, i de l'exprimera ministra danesa socialdemòcrata Helle Thorning- Schmidt, segons fonts diplomàtiques.





Dins el repartiment de càrrecs, l'actual ministra d'Economia, Nadia Calviño, seria candidata al lloc de comissària de Pressupostos al pròxim Executiu comunitari.