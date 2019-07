El TSJC anul·la l'elecció de l'alcalde de Reus per la negativa de la CUP a acatar la Constitució

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat l'elecció i proclamació de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (JxCat), per la fórmula d'acatament de tres regidors de la CUP, determinant la repetició de l'elecció.









La Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu, en una sentència aquest dimarts, ha indicat que Pellicer va ser elegit en una votació en què van participar els tres regidors de la CUP, "la resposta al jurament o promesa que els va ser rebut, en els termes de l'art. 108.8 LOREG, va ser negativa ".





El tribunal estima el recurs contenciós electoral promogut per Jordi Ferré i dictamina que l'Ajuntament haurà de fer "una nova elecció en el termini de tres mesos".





L'Ajuntament convocarà per a aquest dimecres a les 16.00 hores una sessió extraordinària i urgent del Ple per a realitzar la votació i nomenament de l'alcalde.



ELS TRES REGIDORS DE LA CUP NO VAN JURAR NI VAN PROMETRE, SIMPLEMENT VAN ACATAR



Segons recull la sentència, en el ple del 15 de juny, els tres regidors de la CUP, Marta Llorens, Edgar Fernández i Mònica Pàmies, van usar la següent fórmula d'acatament: "Ni juro, ni prometo, simplement acato un procediment forçada i obligada per la Junta Electoral Central".



El TSJC considera que els tres regidors "van negar, obertament, jurar o prometre la Constitució, manifestant, en aquell temps, que simplement acataven un procediment forçats i obligats per la Junta Electoral Central".