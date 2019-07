Sassoli, nou president de l'Eurocambra: "Som fills i néts de qui van trobar l'antídot contra el nacionalisme"

Elegit en la segona volta amb 334 vots d'un total de 667 vàlids, David-Maria Sassoli, nou president de l'Eurocambra, vol "rellançar el projecte de la Unió Europea", la construcció "no és un accident històric". I va posar com a exemple la seva família.





"Sóc fill d'un home que, a l'edat de 20 anys, va lluitar contra altres europeus. Sóc fill d'una dona que també va haver de refugiar en una altra família a l'edat de 20 anys. No som fills ni ni néts dels accidents de la història, que va ser escrita amb dolor, basada en el desig de llibertat i justícia, en les deus reprimits amb tancs. Som fills i néts de qui van trobar l'antídot contra el nacionalisme que va enverinar la nostra història ", ha dit, abans de recordar que "el nacionalisme pot produir conflictes destructius".









Sassoli, que ja havia citat a Jean Monnet en el seu discurs abans de les eleccions, va apel·lar a l'esperit dels pares fundadors.





"Falten valors i saviesa, i cal recuperar l'esperit dels pares fundadors, que van deixar de banda el nacionalisme i van aconseguir dur a terme un projecte de desenvolupament".





"Molts han alimentat les divisions, però hem de tenir la força per rellançar el projecte de la Unió Europea", ha continuat.





"Aquest és el moment de respondre clarament als ciutadans ia la sensació d'estar perdut. La dignitat i la solidaritat han de defensar-cada dia, dins i fora de la UE", ha destacat, i després defensar les llibertats i la diversitat europees.





"N'hi ha que tenen problemes per reconèixer les diferències. Estem orgullosos de la nostra diversitat. Cap govern pot matar el valor de la dignitat humana, ningú a Europa pot silenciar l'oposició. No es pot condemnar ningú per les seves creences religioses i filosòfiques, ningú ha de ser discriminat per motius d'orientació sexual ", ha argumentat.





Però Sassoli també ha esmentat els problemes socials i mediambientals i la forma de respondre a aquests reptes és a través d'una major convergència, però també amb la reforma de les institucions europees.





Dirigint-se al Consell Europeu ha recordat que la majoria del Parlament va votar a favor de la reforma del Reglament de Dublín sobre les sol·licituds d'asil. "Hem de respondre amb més valor. Les institucions no han de ser un obstacle per a una Europa més unida".





MALESTAR A L'EUROCAMBRA





Sassoli va sumar el suport de 345 diputats i va superar per poc la majoria absoluta que en segona volta estava fixada en 332 dels 662 vots vàlids emesos.





En segon lloc va quedar el candidat dels Conservadors i Reformistes, el txec Jan Zahradil, amb 160 vots; seguit de la copresidenta dels Verds europeus, l'alemanya Ska Keller, amb 119 vots i de l'espanyola de Unides Podem Sira Reg, que ha sumat 43 vots.





Es compleix així la "recomanació" dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea que aquesta institució sigui presidida per un eurodiputat de la família socialdemòcrata europea, per tal d'ajustar-se als equilibris que van acordar en la seva negociació del repartiment d'alts càrrecs de la Unió Europea.





Aquest fet va provocar un gran malestar a l'Eurocambra perquè els grups ho interpreten com una greu ingerència de les capitals en una institució que ha de ser independent i, de fet, el resultat de les negociacions entre els Vint ha provocat fortes tensions dins de les seves famílies polítiques europees.





De fet, Sassoli no compta només amb el suport del seu grup, els Socialistes i Demòcrates (S & D), sinó també amb els del Partit Popular Europeu i dels Liberals europeus, la qual cosa hauria de haver-li assegurat 442 vots. No obstant això, ha estat elegit amb un suport inferior i en segona volta, perquè en la primera ronda no ha aconseguit la majoria absoluta.





En la pugna per presidir l'Eurocambra, l'eurodiputat del Partit Democràtic italià s'ha enfrontat a la copresidenta dels Verds, l'alemanya Ska Keller; al president dels Conservadors i Reformistes, el txec Jan Zahradil; ia l'espanyola de Unides Podem Sira Reg, de l'Esquerra Unitària.





En la pugna no hi havia ni el Partit Popular ni els Liberals perquè donen suport al socialista i perquè el candidat del PPE a presidir la Comissió Europea, l'alemany Manfred Weber, que va ser vetat pels líders, aspira a ser el relleu de Sassoli a meitat de legislatura, d'aquí a dos anys i mig, com a part de l'acord en el repartiment d'alts càrrecs de la UE.





CONEGUT DE LA TV ITALIANA





Nascut a Florència el 1956, Sassoli va ser periodista abans d'entrar en política. Les seves primeres feines van ser per mitjans escrits, inclòs 'Il Giornale', i va començar la seva carrera televisiva l'any 1992 a RAI, on va arribar a ser sotsdirector de la primera edició del telediari entre el 2006 i 2009.





Aquell any, va ser elegit eurodiputat pel Partit Democràtic i el 2013 va provar, sense èxit, ser candidat pel seu partit a l'Ajuntament de Roma, després de la qual cosa seria reelegit pel Parlament Europeu el 2014. Durant la passada legislatura, Sassoli va ser un dels vicepresidents del Eurocambra.