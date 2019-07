Sandro Rosell, absolt definitivament per l'Audiència Nacional

La Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional ha confirmat l'absolució de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, així com també la del seu soci Joan Besolí i quatre persones més jutjades al febrer d'aquest any per delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals, que havia estat recorreguda per la Fiscalia.









La sentència desestima les pretensions del Ministeri Públic i qualifica de "encertats" els fonaments jurídics que van portar el tribunal a absoldre també a la dona de Rosell, Marta Pineda; i els seus socis Andrés Ramos, José Colomer i Sahe Ohannessian, recolzant-se en que es generava un dubte sobre les activitats econòmiques objecte de sospita prou raonable com per considerar-la en benefici dels acusats.





La Fiscalia de l'Audiència Nacional havia recorregut la sentència en entendre que la Secció Primera havia realitzat "una valoració incorrecta de la prova" i motivat els fets "d'una manera insuficient i irracional", ja que lluny d'absoldre per una interpretació en favor de reu ho estava fent per "no justificar l'origen d'aquest dubte".





L'expresident blaugrana i Besolí van ser absolts després de passar 22 mesos a la presó preventiva. La llibertat els va ser concedida durant la celebració del judici, durant el passat mes de febrer, un cop van comparèixer a declarar.





Se'ls imputava la integració d'una "estructura" que el fiscal qualificaria com "grup criminal", de manera que haurien blanquejat diners procedents de mossegades del president de la Selecció de Futbol del Brasil, Ricardo Terra Teixeira utilitzant un entramat de societats.