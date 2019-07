Rosell estudia demanar una indemnització milionària per les seves mesos a la presó

L'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell ha decidit demanar una compensació pels 22 mesos que ha passat a la presó preventiva acusat de blanquejar comissions pels drets audiovisuals de partits de futbol de la selecció brasilera, cas pel qual ha estat absolt per la audiència Nacional.





Rosell no està disposat a començar una nova vida sense que abans no li paguen el que ell considera que és seu i que són els diners que podria haver guanyat si hagués tingut dret a moure el seu patrimoni durant aquests gairebé dos anys que s'ha pesat empresonat i amb els seus comptes embargades. Des de l'entorn de l'expresident del Barça es comença a dir ja que la indemnització que podria demanar es podrien comptar per desenes de milions d'euros.





Les defenses es van a acollir una recent sentència del Tribunal Suprem que rebutja la validesa d'una part de l'article 294.1 de la Llei orgànica del poder judicial que fa referència a la indemnització de presos a la presó preventiva, i que implica que els presos que han estat a la presó preventiva i que finalment han estat declarats no culpables puguin reclamar a l'estat.





La sentència, que la Ficalía sembla que no va a recórrer, desestima les pretensions del Ministeri Públic i qualifica de "encertats" els fonaments jurídics que van portar el tribunal a absoldre també a la dona de Rosell, Marta Pineda; i els seus socis Andrés Ramos, José Colomer i Sahe Ohannessian, recolzant-se en que es generava un dubte sobre les activitats econòmiques objecte de sospita prou raonable com per considerar-la en benefici dels acusats.





Se'ls imputava la integració d'una "estructura" que el fiscal qualificaria com "grup criminal", de manera que haurien blanquejat diners procedents de mossegades del president de la Selecció de Futbol del Brasil, Ricardo Terra Teixeira utilitzant un entramat de societats.