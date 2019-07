La possible falta de transparència en contractes de serveis jurídics, l'avís de l'Icab als ciutadans

El secretari de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Jesús Sánchez, ha avisat els ciutadans de la possibilitat de falta de transparència en contractes de serveis jurídics, pel que ha explicat que és important informar-se bé i consultar un bon advocat abans de subscriure a un d'aquests contractes.









Recorda que amb la crisi econòmica hi va haver molts casos de consumidors afectats per clàusules abusives en els contractes amb les entitats bancàries i, que posteriorment, van aparèixer empreses publicitant serveis jurídics per reclamar per aquests casos.





Considera que si aquestes empreses no expliquen adequadament els costos econòmics que suposarà a un consumidor exercitar una acció judicial es poden produir els problemes.





Per això recomana als consumidors informar-se bé i, en cas de no estar d'acord amb el resultat del plet, acudir a un advocat per assessorar-se per si pot reclamar.







Ha indicat que, com Col·legi de l'Advocacia, si un lletrat actua correctament es pot obrir expedient, però amb aquestes empreses no poden "fer res" perquè són mercantils, que al seu torn contracten advocats.





Pel secretari de l'Icab, és un "contrasentit" lluitar contra pràctiques comercials poc transparents i fins i tot abusives de les entitats bancàries i que hi hagi empreses que facin un negoci amb això i estableixin condicions econòmiques per als clients que tampoc són transparents.