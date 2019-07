Juncker admet la falta de transparència en el repartiment d'alts càrrecs de la UE

El president sortint de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha reconegut aquest divendres 5 de juliol que el repartiment d'alts càrrecs de la UE acordat el passat dimarts entre els líders europeus "no va ser molt transparent".





Juncker ha lamentat que "no s'hagi convertit en una tradició" el mecanisme per elegir el cap de l'Executiu comunitari entre els caps de llista a les europees.







"Sí, el procés no va ser molt transparent", ha admès en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Finlàndia, Antti Rinne, a Hèlsinki en el marc de la visita del col·legi de comissaris a la capital del país nòrdic, que fins finals d'any ostenta la presidència de torn de la UE.





En canvi, ha defensat que el procés que el va portar a assumir les regnes de l'Executiu comunitari en 2014 si va ser "molt transparent" perquè es va respectar el principi del 'spitzenkandidat', segons el qual el nou president de la Comissió és elegit entre els caps de llista dels partits polítics europeus en les eleccions a l'Eurocambra.



"Tothom sabia què passaria si aquest partit o l'altre era el més fort del Parlament Europeu", ha recordat el luxemburguès, per després apuntar que "desgraciadament" aquest sistema "no s'ha convertit en una tradició" després que els líders nomenessin a la ministra de Defensa d'Alemanya, Ursula von der Leyen com a candidata a presidenta de la Comissió.



"L'altre dia vaig dir en el Consell europeu que sempre he tingut la impressió que entraria en la història, però no així. Perquè sóc un tipus realment únic: vaig ser el primer i l'últim 'spitzenkandidat'", ha fet broma



Aquestes paraules de Juncker arriben pocs dies després que els caps d'Estat i de Govern pactessin després de tres dies de negociacions el paquet de candidats a assumir alts càrrecs de la UE.





Von del Leyen, candidata a assumir la presidència de la Comissió Europea, no es va presentar a les eleccions europees i, per tant, no era el cap de llista del Partit Popular Europeu (PPE) en els comicis.



Els líders europeus van acordar a més que el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, serà la persona que assumirà l'Alta Representació d'Afers Exteriors de la UE , mentre que la francesa Christine Lagarde substituirà Mario Draghi al capdavant del BCE i el belga Charles Michel es convertirà en president del Consell europeu.