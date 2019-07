Felip VI presideix el lliurament de despatxos a més de 400 generals a Catalunya

El Rei Felip VI ha presidit aquest divendres el lliurament de despatxos als nous 458 sergents de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn (Lleida), 432 homes i 26 dones.













El Rei ha estat acompanyat pel cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra, el general Francisco Javier Varela; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; la delegada de la Generalitat al Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i l'alcalde de Talarn, Alex García.





El monarca ha lliurat el despatx de sergent al número u de la XLIV Promoció de l'Escala de Suboficials, Bogdan Davygora, de 27 anys, origen ucraïnès i nacionalitat espanyola.

Aquest suboficial ha rebut de mans de la delegada de la Generalitat Rosa Amorós el llibre 'Imago Cataloniae Mapes de Catalunya, Empremtes de la Història', el mateix que el president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar al president del Govern, Pedro Sánchez.





És la primera vegada que la Generalitat lliura aquest llibre al primer de la promoció de l'acadèmia, ja que en anys anteriors li ha lliurat una reproducció de l'espasa de Jaume I.





A l'acte no han assistit l'alcaldessa de Tremp, la republicana Pilar Cases, ni el de la Pobla de Segur, Marc Baró, també republicà, que s'han estrenat aquest any en el càrrec, tot i que tradicionalment els alcaldes d'aquestes poblacions solien participar en el lliurament de despatxos.





És la tercera ocasió que Felip VI ha presidit el lliurament de despatxos com a Rei: ja ho va fer el 2015, quan va assistir el llavors conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, i el 2017, any en què per part de la Generalitat va participar la llavors consellera de Presidència, Neus Munté.