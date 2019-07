El Govern reparteix 15 milions a les comunitats autònomes per a menjadors d'estiu

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 5 de juliol el repartiment a les comunitats autònomes dels 15 milions d'euros destinats al Programa per a la Garantia dels Drets a l'Alimentació, Oci i Cultura dels Menors durant les Vacances Escolars (VECA) de 2019.





En concret, Andalusia és la regió que més pressupost rebrà amb un total de 2.580.188 euros, seguida de Catalunya (1.801.739 euros), la Comunitat de Madrid (1.473.460 euros), el País Valencià (1.387.326 euros) , Galícia (1.137.097 euros), Castella i Lleó (1.060.937 euros), Castella-la Manxa (861.434 euros) i Canàries (765.562 euros).













Per la seva banda, Extremadura té assignat un pressupost de 662.376 euros, regió a la qual segueixen per volum pressupostari la Regió de Múrcia (629.856 euros), Aragó 539.542 euros), el Principat d'Astúries (515.171 euros), Balears (376.974 euros), Cantàbria (358.208 euros), Ceuta (313.900 euros), Melilla (298.630 euros) i la Rioja (237.600 euros).





Segons ha explicat el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social aquesta segona edició del programa, que va ser presentat al Consell de Ministres el passat 21 de juny, compta amb l'acord per part del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència del repartiment dels 15 milions que es destinaran a desenvolupar-lo.





En aquest sentit, ha destacat que el programa ofereix als menors en situació de vulnerabilitat campaments d'estiu i activitats culturals i de lleure en un marc generalista, al costat d'altres nens i nenes que no siguin beneficiaris de les ajudes. També pretén garantir --en absència de les beques de menjador escolar per les vacances-- una alimentació sana i equilibrada durant el període estival.





"A més, busca facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies econòmicament vulnerables que no tenen recursos per permetre pagar serveis generals de cures per als seus fills i filles", ha subratllat el departament que dirigeix en funcions Maria Luisa Carcedo.





AJUTS CREIXEN





D'aquesta manera, les ajudes per a 2019 augmenten en un 44% els 10,4 milions de la primera edició. El naixement del Programa VECA va suposar duplicar els fons que s'havien destinat a aquest tipus d'ajudes en 2017, de 5,2 milions.





El programa també permetrà aquest any un augment d'un 50% dels beneficiaris respecte a l'estiu passat, fins a arribar als 100.000 nens i nenes. En la seva primera edició, el 2018, el programa va duplicar el nombre de nens que es beneficiaven d'aquest tipus de les prestacions.





Segons ha destacat el Ministeri, el Programa VECA reforça les diferents activitats estivals de lleure educatiu que portaven funcionant des de fa diversos anys en diferents ciutats i municipis. "Pretén contribuir a millorar el grau de desenvolupament dels anomenats campaments d'estiu, així com garantir una alimentació adequada entre menors en situació desfavorida", ha afegit.





A més, prioritzarà línies de finançament per a activitats ja existents que es proposin ampliar la seva oferta per incloure a nens, nenes i adolescents vulnerables des d'un punt de vista socioeconòmic. Els serveis oferts han d'incloure esmorzar, activitats de caràcter lúdic, recreatiu, cultural i educatiu, servei de menjador i borsa de sopar quan les mancances de la llar ho aconsellin.





El programa assumirà el cost de les places per als nens d'aquelles famílies que d'altra manera no podrien permetre. La seva posada en marxa es desenvolupa a través dels Serveis Socials municipals i els centres escolars, de manera que es facilita l'accés de les famílies potencialment beneficiàries, a través dels sistemes d'informació de les beques de menjador.





Actualment, les activitats que ja es duen a terme s'engloben dins de diferents iniciatives. Una d'elles són els campaments d'estiu que organitzen majoritàriament els municipis. Inclouen programació d'activitats culturals i de lleure inclusiu i la matrícula és oberta a tots els nens i nenes, tot i que es disposa de beques per a les famílies de pocs recursos.





A més, es concedeixen xecs per menjar destinats a les famílies dels nens i nenes que tenen beca de menjador durant el curs escolar. D'aquesta manera, les seves famílies poden assegurar una alimentació adequada ia més, es complementen amb activitats esportives i d'oci. També s'estableixen contractes a través de Serveis Socials amb entitats del Tercer Sector que organitzen campaments diürns o amb pernoctació, en entorns urbans o rurals.





ALTRES AJUDES





Els 15 milions del Programa VECA formen part dels fons destinats a les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla, per a la realització del Programa de Protecció a la família i atenció a la pobresa infantil, el repartiment també ha acordat el Consell de Ministres.





Aquest crèdit puja a 100 milions i més dels 15 milions del Programa VECA preveu 45 milions per a altres projectes d'intervenció social destinats a la protecció a la família i atenció a la pobresa infantil. També inclou altres 40 milions destinats a finançar prestacions bàsiques de serveis socials, gestionades pels ajuntaments i que compten almenys amb la mateixa inversió per part de les corporacions locals i les comunitats autònomes.





D'altra banda, el Consell de Ministres ha acordat la distribució de 412.500 euros per finançar projectes d'intervenció social per a l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del Poble gitano. Finalment, s'ha acordat un crèdit de 75.000 euros per a la celebració del Congrés estatal del Voluntariat, que organitzarà la Comunitat Valenciana.