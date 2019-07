Ramon Tremosa (CDC) i la seva voluntat de destrossar a Convergència per aconseguir la independència

Que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) està morta. A dia d'avui és un fet. Artur Mas es va encarregar d'això fa un temps i entre Carles Puigdemont i Quim Torra s'han acabat de carregar el projecte que ara està entre PDeCAT i Junts per Catalunya. Però ells no han estat els únics que veien la mort de CDC com un camí necessari.













Uns àudios han revelat que, el 2014, el llavors eurodiputat Ramon Tremosa (CDC) veia obligat fer saltar pels aires al partit per poder aconseguir la independència i ho expressava sense deixar canya dreta.





"Sense rebentar Convergència, no hi ha independecia", així de clar s'escolta en els àudios als quals ha tingut accés El Confidencial, en els quals s'escolta Tremosa despotricar i insultar al seu llavors líder, Artur Mas, però també a l'ex líder d'ERC, Oriol Junqueras ja la que va ser presidenta de l'Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) en aquella època, Carme Forcadell. "Ja pots posar a Carme Forcadell, Artur Mas, Oriol Junqueras i la puta que els va parir, i surten plorant, perquè no poden mantenir cap argument", sentencia.





Tremosa ha estat molt temps darrere d'un grup de líders catalans independentistes que es deien els "Sense Nom" que defensaven públicament la necessitat d'anar en contra d'Espanya i la secessió, però sempre a l'ombra i mentre mantenia el seu càrrec al Parlament Europeu .





L'ex convergent s'expressa en diverses ocasions contrari a les posicions dels líders inependentistas del 2014 que estaven preparant la consulta il·legal del 9-N, els retreia falta de valentia i arguments i veia necessària acabar amb tots aquells que no apostaven pel projecte independentista . Va arribar a dir que amb Forcadel, Mas i Junqueras "no l'obtindrem mai", deia referint-se a la independència, perquè assegurava que aquests líders l'independentisme anirien a la presó perquè "estan podrits, sí, estan podrits".





Aquestes converses que surten a la llum són part de l'Operació Loki que la Guàrdia Civil va portar a terme el 2016 i que l'Audiència Nacional investiga a hores d'ara passa saber fins a quin punt un grup de líders independentistes estaven planejant crear una força paramilitar.





De fet, tot i que en aquestes escoltes no es parla de gens de forces armades en alguna ocasió algun líder secessionista ha parlat de la necessitat de crear un exèrcit de la Catalunya independent. Tot i això, Tremosa si parla de la necessitat del control dels mitjans de comunicació per llançar el missatge ja que, assegura que als líders catalans els segueixen

"Perquè no hi ha res més i perquè TV3 els neteja el cap 24 hores al dia".





El cas segueix en mans dels jutges, i Tremosa ja no és diputat encara que segueix estant presents en les llistes de Junts per Catalunya.