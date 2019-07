Nova dimissió a les files de Ciutadans

El responsable de l'Àrea d'Educació de Ciutadans i portaveu al Parlament, Xavier Pericay, ha dimitit de tots els seus càrrecs a la formació taronja, segons han confirmat a Europa Press fonts del partit.

















Encara va avançar als seus companys de l'executiva la seva decisió de dimitir fa mesos, Pericay va comunicar a mitjans de la setmana passada la seva dimissió al president de la formació, Albert Rivera.





El que va ser responsable de l'Àrea d'Educació va perdre el passat mes de març les primàries del partit a Balears davant l'antic secretari de l'Agrupació de Palma de Ciutadans, Marc Pérez Ribas, qui es va imposar per 19 punts a Pericay.





"Des que hi va haver les primàries a Balears em vaig fixar un període de reflexió que tenia a veure amb si seguia o no en política. Rivera em va demanar que seguís en el Comitè Executiu", ha assenyalat Pericay en declaracions a Europa Press.





Així mateix, ha assegurat que, tot i que li "hagi afectat", "no participava en les raons" per les quals l'ex portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés i secretari de Programes i Àrees Sectorials, Toni Roldán, va dimitir.





"Aquest era un bon moment per prendre la decisió. Estic content amb el que hem fet en l'educació, hem fet una tasca que ha estat reconeguda aquests anys. Ara torno als meus negocis que és escriure", ha subratllat Pericay, qui ha mostrat una "satisfacció personal" amb la feina realitzada.





En una carta publicada "a manera de comiat", Pericay ha matisat que, tot i que no se'n va "per les mateixes raons" que Roldán, la seva marxa "també ha influït" en la seva dimissió.





"Una empresa com la de formar part del Comitè Executiu d'un partit que aspira a governar Espanya en un futur no molt llunyà, requereix una motivació i una il·lusió molt superiors a les que jo pugui tenir avui en dia", ha explicat.





Pericay ha agraït a Rivera la "confiança" que va dipositar en ell fa quatre anys en posar-li com a cap de llista al Parlament balear i al incloure mesos més tard a l'executiva.





"Han estat quatre anys apassionants, dels quals he tret profitoses lliçons sobre l'exercici del poder i el valor de l'amistat, i en els que he conegut a gent estupenda, dins i fora del partit, començant per molts dels meus companys d'executiva ", ha precisat.





La carta conclou amb el desig de Pericay que el futur, el mateix per Ciutadans que per a Espanya, "resulti navegable". "Tot arriba a la seva fi i aquest fi, en el meu cas, va arrencar amb la meva derrota a les primàries de Balears del passat mes de març i va acabar de concretar-se el dilluns de la setmana passada amb la reunió del Comitè Executiu a la qual no vaig poder assistir per trobar-me de viatge ", ha explicat.