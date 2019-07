Nou episodi d'alta contaminació a tot Catalunya

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha reactivat aquest dissabte l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a Catalunya després que, en les últimes hores, el nombre de partícules en suspensió hagi augmentat a causa d'una massa d'aire càlid.









En un comunicat aquest dissabte, la Conselleria ha informat que aquesta massa d'aire càlid ha "agreujat la intrusió de pols africana instal·lada al país des del dia 24 de juny", tot i que assenyala que, segons les previsions, la situació atmosfèrica va mantenir-se estable.





L'avís preventiu té com a finalitat que es redueixin les emissions de contaminants per evitar la declaració d'episodi ambiental per alta contaminació, explica la conselleria.





La Direcció General de la Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un "seguiment exhaustiu" dels nivells de contaminació i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules o desactivar l'avís preventiu.





La reactivació de l'avís es produeix després que a Manresa (Barcelona) i Juneda (Lleida) es registressin el divendres partícules en suspensió de diàmetre inferior a les 10 micres en valors superiors al límit diari --50 micrograms per metre cúbico--.





SITUACIÓ A BARCELONA





Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona ha activat de nou, aquest dissabte 6 de juliol, l'avís preventiu del protocol d'actuació pels alts nivells de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió (PM10).





En un comunicat, el consistori ha informat que ha activat aquest avís d'acord amb l'alerta decretada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.





En aplicació del protocol, l'Ajuntament reduirà i controlarà les obres i serveis municipals que puguin generar pols i incrementarà el reg de carrers, parcs i places no asfaltats, i no inclou restriccions de la circulació per la ciutat.