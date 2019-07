Messi explota: "Nosaltres no hem de ser part d'aquesta corrupció"

El capità de l'Argentina, Leo Messi, ha lamentat que la Copa Amèrica estigui "armada per Brasil" i va afirmar que l'Argentina "no ha de ser part d'aquesta corrupció", declaracions que es tradueixen en un dur missatge contra la Confederació Sud-americana de Futbol (CONMEBOL ).













Messi, va ser expulsat en la primera meitat després d'una topada amb Gary Medel, vermella més que discutida, sobretot per l'actitud del blaugrana, que no fa res per rebre la targeta vermella.





"Amb una groga s'hagués acabat per als dos, són coses que solen passar molt en aquests partits de tensions. Abans de començar l'àrbitre em diu 'sóc un àrbitre que m'agrada parlar molt, espero que ho portem bé i tranquil' i a la primera m'expulsa. El que vaig dir l'última vegada va passar factura ", va dir després de la trobada pel tercer lloc, que finalment va aconseguir la seva selecció.





Messi també va explotar contra les decisions arbitrals a favor del Brasil. "Nosaltres no hem de ser part d'aquesta corrupció. De la falta de respecte que se'ns va fer durant tota aquesta Copa", va afirmar.







"Ens anem amb la sensació que estàvem per a més, que vam fer tant contra el Brasil com avui els dos millors partits del Campionat, que vam ser en creixement i que no ens van deixar entrar a la final. Lamentablement la corrupció dels àrbitres i tot això no permet que la gent gaudeixi del futbol i ho arruïna una mica ", va afegir.





Messi es va mostrar tranquil davant possibles sancions per les seves declaracions. "La veritat cal dir-la. Jo em vaig tranquil, amb el cap alt i orgullós d'aquest grup. Trobem la idea, el joc, que segueixi Scaloni fins a desembre dóna tranquil·litat", ha indicat, abans de ser del tot contundent sobre la final del diumenge.





"De fet crec que no hi ha dubte, lamentablement crec que està armada per Brasil. Tant de bo el VAR i els àrbitres no tinguin res a veure a la final i que el Perú pugui competir", ha remarcat.