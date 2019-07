Alerta de tsunami a Indonèsia després del terratrèmol de 7,1 sofert en el centre de l'arxipèlag

Les autoritats d'Indonèsia han publicat un avís de tsunami després d'un terratrèmol de 7,1 d'intensitat en l'escala de Richter registrat al mar de les Moluques, al centre de l'arxipèlag indonesi.













El terratrèmol s'ha registrat a una profunditat de deu quilòmetres, tal com informen les dades del Servei Geològic dels Estats Units (USGS), que fa el seguiment dels terratrèmols a nivell mundial.





La USGS, però, estima que el corriment és de 6,9 en l'escala de Richter. De moment, no hi ha informacions sobre danys personals o materials com a conseqüència d'això.