La ANC, ara contra tots

L'ANC ha convocat concentracions aquest dimecres i dijous, 10 i 11 de juliol, a Barcelona per protestar contra ERC i JxCat pels seus pactes "amb el 155", en al·lusió als acords que aquests dos partits han teixit, respectivament, amb el PSC en diverses institucions.













En un comunicat intern dirigit als seus associats, critica específicament el pacte de JxCat i PSC a la Diputació de Barcelona perquè la base social de l'independentisme "no es mereix aquest retorn accelerat a l'autonomisme ia la política partidista".





L'entitat independentista que presideix Elisenda Paluzie considera que el pacte a la Diputació de Barcelona exemplifica aquest retorn, "amb més cruesa encara que altres pactes amb el 155 d'ERC" en els ajuntaments --JxCat també ha pactat amb els socialistes catalans en alguns consistoris -.





La protesta de dimecres s'ha convocat a les 19 hores al carrer Calàbria entre Aragò i València, un emplaçament que s'ha triat perquè és on es troben les seus d'ERC i el PDeCAT --aquest últim, partit que es presenta a les eleccions amb les sigles de JxCat--.





La protesta de dijous serà les 11 hores a Rambla Catalunya amb Provença, prop d'on es troba la seu de la Diputació de Barcelona i el dia en què està previst que se celebri la votació per elegir el nou president de l'ens provincial.





L'ANC també busca una campanya de difusió a les xarxes socials i animen a expressar a Twitter el rebuig per aquests pactes amb el PSC amb l'etiqueta # STOP155 ia través del web de l'entitat partidària de la independència de Catalunya.





ALTRES INICIATIVES





A més, l'ANC ha apel·lat a les seves seccions territorials a escriure a les seccions locals de cada partit independentista, perquè al seu torn ho enviïn a les respectives direccions, per reclamar-"que s'uneixin per la independència, no per donar suport al 155".





Segons l'ANC, cal que la ciutadania compromesa amb la independència ocupi i gestioni espais de poder per estar preparats "per al pròxim embat democràtic".





"Les diputacions recapten impostos i són agents clau en la construcció d'una hisenda pròpia. Ara veiem com els partits als quals votem regalen espais de poder clau o tenen intenció d'investir Pedro Sánchez sense que respecti el dret a l'autodeterminació ni s'aturi la repressió ", destaquen.





Segons la seva opinió, els partits estan immersos "en una lluita per l'hegemonia electoral i la prioritat és debilitar un a l'altre, fins i tot si això representa donar poder als que exerceixen la violència repressiva".