El Parlament ha rebutjat aquest dijous condemnar "accions de boicot a empreses catalanes per motius ideològics, com la campanya llançada per l'ANC contra aquelles que no es posicionen ideològicament".









Aquest punt de la moció, impulsada pel PP, ha rebut el vot a favor d'aquest grup, així com de Cs i PSC-Units; els vots en contra de JxCat, ERC i la CUP, i l'abstenció de CatECP.





Després que l'ANC presentés la setmana passada un cercador d'empreses afins al sobiranisme, la Cambra no ha aprovat el punt de la moció que demana rebutjar "accions de boicot" a empreses catalanes per qüestions ideològiques, com considera que fan des de l'entitat independentista .





En el redactat d'aquest punt també s'insta el Govern a emprendre "totes les accions necessàries, incloses les judicials, per evitar aquesta i qualsevol altra acció de boicot a les empreses catalanes i defensar als seus treballadors".





Sí que s'ha aprovat que el Parlament expressa la seva satisfacció per l'anunci setmanes enrere que el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) albergarà un dels propers superordinadors d'Europa, entre altres qüestions.