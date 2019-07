Brexit: Els laboristes faran campanya a favor que el Regne Unit romangui a la UE

El líder laborista britànic, Jeremy Corbyn, ha anunciat aquest dimarts 9 de juliol que el principal partit de l'oposició farà campanya perquè el Regne Unit romangui a la Unió Europea amb un nou referèndum sobre Brexit.





Aquesta decisió és el resultat d'una consulta amb membres del govern a l'ombra, diputats, sindicats afiliats i el comitè executiu del Partit Laborista, així com amb militants, però només s'aplicarà si el successor de Theresa May intenta abandonar la UE sense un acord , o amb un acord negociat pel partit Conservador.





"Qualsevol que es converteixi en el nou primer ministre ha de tenir la confiança per proposar el seu acord, o el desacord, de tornada al poble en una votació pública", ha dit Corbyn en un missatge als militants.









En aquestes circumstàncies, ha afegit, "el Partit Laborista farà campanya per romandre [a la UE] contra una solució de no acord o un acord 'tory' que no protegeixi l'economia i l'ocupació".





UN BREXIT SENSE ACORD





Tant Jeremy Hunt com Boris Johnson, els dos candidats a la direcció del partit Conservador -un càrrec que donarà accés a la posició del Primer Ministre- han afirmat la seva determinació d'implementar el Brexit abans de la data límit del 31 d'octubre, admetent un desacord si Brussel·les no accepta negociar la controvertida solució fronterera a Irlanda del Nord.





Corbyn ha recordat que el partit va acceptar el resultat del referèndum de 2016, quan el 52% dels votants britànics van votar a favor de la retirada britànica de la UE, però ha reconegut que el tema del Brexit "ha estat divisiu en les nostres comunitats i de vegades també en el nostre partit ".





En 2017, el partit es va comprometre a lluitar contra un Brexit sense un acord o un acord negociat pel partit Conservador, advocant per la negociació d'una unió duanera amb la UE i una estreta relació amb el mercat únic europeu, a més de l'alineació amb la legislació laboral i mediambiental europea.





No obstant això, en les negociacions amb el govern per buscar una entesa i tractar de trencar l'estancament creat per la sortida de l'acord de sortida negociat per Theresa May, el govern britànic va rebutjar la proposta perquè qüestionava una política comercial independent.





L'estancament va provocar l'ajornament de Brexit de la seva data d'inici del 29 de març al 31 d'octubre. No obstant això, s'espera que un nou primer ministre assumeixi el càrrec el 24 de juliol, un dia després de l'anunci del guanyador de les eleccions internes del partit Conservador.





El Partit Laborista aspir de forma prioritària a arribar al govern per resoldre el Brexit, desafiant el successor de Theresa May a convocar eleccions legislatives, però no està clar quina seria la posició per a un nou referèndum si ella fos responsable de les negociacions amb Brussel·les.





En una roda de premsa aquest dilluns, el ministre del Brexit, Stephen Barclay, es va mostrar en desacord amb la idea d'un nou referèndum amb l'opció de romandre a la UE perquè "això seria una repetició del primer referèndum".