Neto: "Arribo al Barça en plenitud, en el meu millor moment"

El nou porter del FC Barcelona, Norberto Murara Neto 'Neto', ha estat presentat aquest matí com a porter del conjunt blaugrana, on ha destacat que arriba al club "en el millor moment de la seva carrera esportiva".









"Arribo al Barça en plenitud, com a porter i com a persona, i crec que és el millor moment per a mi. Estic 100% preparat per al repte", ha afirmat Neto, que lluirà el dorsal número 13.





El brasiler, en la roda de premsa posterior a la presentació, ha parlat del seu company de posició Ter Stegen. "Sé que aquí hi ha un gran porter, però també crec que podem aprendre i créixer junts, millorar el nostre nivell. Treballaré amb professionalitat, ganes i ambició", ha assenyalat.





D'altra banda, el president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha destacat l'experiència del meta carioca, "un porter amb gran experiència, amb ganes d'ajudar l'equip amb humilitat, motivació i ambició".





El secretari tècnic, Eric Abidal, també ha tingut unes paraules de reconeixement cap a l'arquer. "Un talent, un porter amb gran personalitat que aportarà tranquil·litat i seguretat a l'equip i a la defensa", ha concretat.