Les traves legals obliguen als investigadors a aplicar la tècnica del 'fill de tres pares' fora d'Espanya

L'investigador i director de la Clínica Marge de Granada, Jan Tesarik, ha anunciat que aplicarà l'anomenada tècnica del 'fill de tres pares' fora d'Espanya "donades les dificultats que ofereix el marc llegar espanyol i europeu", una decisió que coincideix amb la notícia del suposat naixement a la Xina d'un tercer nadó genèticament modificat.





Per Tesarik, s'està produint "un abisme" entre els investigadors xinesos i els de la Unió Europea i els Estats Units, "fins i tot a l'hora d'aplicar tècniques que han demostrat que són útils i innòcues fa deu anys, però que segueixen estant prohibides en la majoria dels anomenats països occidentals ".





En aquest context ha emmarcat la donació de citoplasma en la reproducció assistida (DORA), coneguda també com de 'fill de tres pares', desenvolupada pels doctors Jan Tesarik i Jacques Cohen en l'any 2000 i que, segons defensen, "ha permès el naixement de desenes de nens normals ".





El suposat naixement d'un tercer beu modificat genèticament, donat a conèixer el passat divendres a la publicació nord-americana Massachusetts Institute of Technology Review, genera segons l'expert "incredulitat i rebuig en la comunitat científica internacional per aplicar una tècnica insuficientment verificada en experiments animals i amb riscos, potencialment tardans per a la descendència. Tot i això, el simple fet que uns treballs no convencionals hagin estat possibles marca una profunda diferència entre la Xina i la resta de països a l'hora d'investigar i avançar ", manté.





Segons el parer del doctor Tesarik, "les administracions estatals no haurien d'intervenir en qüestions purament mèdiques, atès que els seus experts sovint no tenen la formació adequada". És per això han decidit aplicar la tècnica del 'fill de tres pares', rebutjada a Espanya, en un tercer país hispanoparlant. El seu objectiu, segons ha dit, és que "les parelles amb infertilitat femenina inexplicada puguin fer realitat el seu somni de ser pares de manera segura per al nadó, sense limitacions burocràtiques que no científiques", de manera que la consulta es faria a Espanya i la intervenció fora d'aquest país.





La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida va desestimar a principis d'aquest any el projecte de recerca vinculat a l'anomenada tècnica del 'fill de tres pares' presentat a principis de 2017 per l'equip del doctor Jan Tesarik, el que es va fonamentar en les limitacions establertes en la legislació vigent, que considera aquesta tècnica il·legal.