Brussel·les exigeix a l'àrea metropolitana de Barcelona mesures més dràstiques contra la contaminació

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha demanat a l'Ajuntament de Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona que col·laborin en l'adopció de mesures addicionals per millorar la qualitat de l'aire.





Això succeeix després que la ministra del ram en funcions, Teresa Ribera, rep aquesta setmana una carta de la Comissió Europea demanant un reforç de les mesures de qualitat de l'aire davant l'incompliment dels límits de diòxid de nitrogen (NO2).





El Ministeri subratlla que aquestes superacions es concentren "fonamentalment" a la ciutat de Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona, que abasta 36 municipis -encara que només 19 estan afectats per aquesta superació de nivells-, motiu pel qual s'ha dirigit tant a l'Ajuntament de Madrid com a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, als quals ha remès la carta del comissari europeu de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, Karmenu Vella, perquè cooperin en la posada en marxa de mesures addicionals.









En la missiva, facilitada pel mateix Ministeri, el comissari assenyala que és necessari adoptar mesures addicionals per fer front a les obligacions en matèria de qualitat de l'aire i aconseguir el compliment dels valors límit per a l'any 2020.





Vella afegeix que, sense perjudici del procediment legal comunitari en marxa, cal que tots els actors, en tots els nivells de govern del país es mobilitzin per contribuir a la posada en marxa i aplicació de mesures eficaces a nivell nacional, regional i local en matèria de qualitat de l'aire per garantir el compliment de la legislació de la UE i salvaguardar la salut de la població.





"PREOCUPACIÓ" AL MINISTERI





A més de manifestar la seva "preocupació" per aquest escrit, el MITECO assenyala que ha posat en coneixement el contingut de la missiva a les autoritats madrilenyes i catalanes, a les quals ofereix la seva cooperació per a la implementació de mesures addicionals a les ja existents perquè Espanya compleixi els límits comunitaris en matèria de qualitat de l'aire, "protegint així la salut pública i evitant que el país afronti una possible multa per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)".





"La carta em sembla pertinent en un moment en què es planteja la necessitat o no d'adoptar més mesures o suprimir algunes de les existents en algunes de les capitals -assenyala Ribera en relació a la polèmica al voltant de Madrid Central-. L'he remès ja l'alcalde de Madrid ia la Generalitat ".





En tot cas, subratlla que "no són les úniques administracions afectades per incompliments en matèria de qualitat de l'aire" -ja que també estan implicats els 19 ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona-, però sí que creu que "el més rellevant en aquest moment és identificar mesures addicionals i treballar junts en els diferents nivells de l'administració davant de la possibilitat que es malinterpretar les voluntats dels responsables públics pensant que es vol fer menys en lloc de fer més ".





"Necessitem fer més. No menys", insisteix la ministra en funcions, que recalca que no es tracta només d'una regulació de l'ocupació de l'espai públic o del soroll sinó fonamentalment de la salut dels ciutadans davant les més de 400.000 morts prematures que es produeixen a Europa per aquesta causa.





EXPEDIENT OBERT





La Comissió Europea té un expedient obert en fase de dictamen motivat per la superació de nivells de NO2 contra Madrid i 16 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons recorden a Europa Press fonts del MITECO, el 30 de gener de 2018 el comissari Vella va convocar a una reunió als països que incompleixen aquests nivells i els va comminar a garantir un aire net el 2020.





Des de llavors, segons expliquen, l'Executiu espanyol ha mantingut reunions bilaterals amb la Comissió Europea per a explicar les mesures posades en marxa i Brussel·les, tal com afegeixen, ha posat especial atenció a 'Madrid Central'. Malgrat tot, en la seva missiva, el mandatari europeu avisa que les mesures posades en marxa no són suficients.