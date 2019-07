Albert Rivera, ingressat per salmonel·la

El president del Ciutadans, Albert Rivera, continua ingressat a l'hospital universitari HM Porta del Sud, a la localitat madrilenya de Móstoles, encara que la seva evolució és favorable.





Ha passat bé la nit i continua amb la mateixa medicació, han informat fonts del partit.





Rivera va ingressar aquest dimecres 10 de juliol al citat centre mèdic després de "patir un quadre sincopal secundari a una gastroenteritis aguda probablement per salmonel·la".









A causa d'aquest quadre clínic, el líder de Ciutadans havia de romandre ingressat "per hidratació i antibioteràpia intravenosa". Segons l'informe mèdic d'ahir, el temps d'ingrés variarà en funció de l'evolució clínica.





L'última aparició pública de Rivera va ser aquest dimarts al migdia al Congrés, on va oferir una roda de premsa per comentar temes d'actualitat i on va anunciar la denúncia que presentaria el seu partit pels incidents ocorreguts en la manifestació de l'Orgull LGTBI a Madrid.





També va tornar a negar-se a facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del Govern i el va instar a negociar amb Unides Podem i els partits nacionalistes.