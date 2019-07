Tot i la dissolució del partit, les joventuts d'ICV mantindran la seva activitat

Els Joves d'Esquerra Verda (JEV), les joventuts d'ICV, han anunciat que mantindran la seva activitat com a organització malgrat que el partit hagi anunciat la seva pròxima dissolució davant la impossibilitat de revertir el deute acumulat.









La JEV ha emès un comunicat on argumenta que a nivell organitzatiu, polític i econòmic són plenament independents, i "solvent als tres nivells" a dia d'avui, de manera que no veuen el motiu per seguir l'estela d'ICV.





"Nosaltres continuem la nostra activitat i la nostra lluita per una societat socialment justa i ambientalment sostenible", conclou l'organització, que lamenta que ICV hagi de dissoldre, però que afegeix que entén i avala la decisió.





SITUACIÓ INSÒLITA





No obstant això, admeten que la seva decisió de continuar els deixa en una situació insòlita, perquè amb la dissolució d'ICV no tindran "un partit polític de referència política amb el qual treballar i canalitzar les reflexions i reivindicacions" que l'organització genera.





Malgrat tot, asseguren que persisteix el seu "compromís amb el projecte dels comuns", la confluència política de diversos partits d'esquerres catalans de la qual participava ICV abans de prendre la decisió de desaparèixer.





"El nostre treball, en aquest sentit, es continuarà centrant en col·laborar de manera especial amb la resta de companyes i companys joves d'aquests espais polítics per aprofundir en la confluència. També a nivell juvenil", acaba l'organització.





Finalment, l'organització reivindica la feina feta per ICV i conclou que, amb la seva dissolució, la JEV seran "l'única organització política que farà bandera de forma inequívoca i explícita de l'ecosocialisme a Catalunya".