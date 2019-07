Destaca l'absència de Messi a 'l'onze ideal' de la Copa Amèrica

Cinc futbolistes de les selecció brasilera formen part de l'onze ideal de la Copa Amèrica anunciat per la Conmebol, en una alineació on no han tingut lloc ni Leo Messi ni Luis Suárez.









El grup d'Estudi Tècnic de la Conmebol, format per diversos entrenadors, ha estat encarregat d'escollir el millor equip del torneig, que va tenir com a guanyador al Brasil després d'imposar-se per tres gols a un a la selecció del Perú.





D'aquesta manera, l'equip ideal del torneig és el següent: Alisson, Dani Alves -MVP del torneig-, Thiago Silva, Arthur i Everton (Brasil), Miguel Trauco i Paolo Guerrero (Perú), José María Giménez (Uruguai), Leandro parets (Argentina), Arturo Vidal (Xile) i James Rodríguez (Colòmbia).