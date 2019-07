Dolors Montserrat i López Aguilar presideixen dues comissions al Parlament Europeu

Els eurodiputats Juan Fernando López Aguilar (PSOE) i Dolors Montserrat (PP) han estat elegits aquest dimecres 10 de juliol presidents de les comissions del Parlament Europeu responsables d'Interior, el primer, i de les queixes ciutadanes que són estudiades per la institució europea, la segona.









El mandat d'aquests nomenaments té una durada de dos anys i mig, fins a gener de 2022 en aquest cas, quan està previst el relleu del president de l'Eurocambra i de la resta de llocs en les comissions europarlamentàries.





En la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior (LIBE) que presidirà López Aguilar, a més, ocuparà la vicepresidència primera l'eurodiputada de Ciutadans Maite Pagazaurtundua, que en un comunicat ha dit que es compromet a treballar dur per "reforçar la democràcia a Europa ", perquè amb això" assegurarà nostres llibertats a Espanya ".





Montserrat, per la seva banda, ha celebrat el seu nomenament al capdavant de la comissió de Peticions (PETI), perquè en ella espera poder "vetllar perquè els ciutadans europeus siguin escoltats i defensar el compliment de l'estat de dret dels països membres i per tant de la UE ".





Altres eurodiputats espanyols que ocuparan vicepresidències són María Eugenia Rodríguez Palop (Unides Podem) i la socialista Isabel García Muñoz (S & D) en les comissions de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere, i Control Pressupostari, respectivament.





També el socialista Ibán García del Blanco ocuparà la tercera vicepresidència en la comissió d'Assumptes Jurídics, mentre que Lina Gálvez (PSOE) serà quarta vicepresidenta en la comissió d'Indústria, Investigació i Energia, mateix lloc que la Cristina Maestre Martín d'Almagro en la comissió de peticions.





LA DECISIÓ SOBRE VOX





L'eurodiputada del partit d'extrema dreta Vox Mazaly Aguilar, per la seva banda, aspira a ocupar la tercera vicepresidència de la comissió d'Agricultura, però aquesta decisió ha quedat en suspens en decidir aquesta comissió ajornar la votació de les vicepresidències tercera i quarta fins a la seva pròxima reunió, fixada per al 23 de juliol.





Els principals partits a l'Eurocambra - 'populars', socialistes, liberals i verds-- han pactat imposar un 'cordó sanitari' al grup Identitat i Democràcia, en el qual s'integren els eurodiputats de la Lliga italiana de Mattero Salvini i del Reagrupament Nacional francès de Marine Le Pen, per considerar que és un grup antieuropeu i d'ultradreta.





Encara que aquest veto no afectava directament a Vox, per pertànyer a un altre grup, el dels Conservadors i Reformistes, alguns partits, entre ells els socialistes i liberals, han advocat per un bloqueig "selectiu" contra determinats eurodiputats d'ECR per tenir perfils que aquestes famílies consideren radicals.





Els liberals van dirigir el seu veto cap als ultraconservadors polonesos del Partit Llei i Justícia (PiS), mentre que els socialistes van optar per centrar les seves reserves a les candidatures de l'exprimera ministra de Polònia Beata Szydlo i en la d'Aguilar.





Finalment, la decisió sobre Aguilar no s'ha produït, ja que abans que s'anunciés la seva candidatura dels socialistes, liberals i verds en la comissió d'Agricultura han demanat posposar el que restava de sessió de votació.





Fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que l'ajornament no respon tant a les possibilitats d'èxit o no del vot en contra d'Aguilar, com a la necessitat de més temps per consensuar un candidat alternatiu, probablement de la família socialista.

No obstant això, el partit de Santiago Abascal ha denunciat un intent de veto i, en un comunicat difós a través de Twitter, Aguilar ha assenyalat les "maniobres antidemocràtiques dels socialistes europeus per robar-li a Vox la vicepresidència de la comissió d'Agricultura".





"Els mateixos socialistes que planegen una retallada de la PAC letal per als nostres agricultors i ramaders. Farem front", ha conclòs l'eurodiputada.