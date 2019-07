Creix el nombre de menors estrangers no acopañados arribats a Catalunya

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha informat aquest dijous 11 de juliol que en el primer semestre del 2019 han arribat a Catalunya 1.129 menors estrangers no acompanyats.





En una interpel·lació al ple del Parlament, ha explicat que entre gener i març van arribar el nombre de menors que la Generalitat havia calculat per a aquest període, i que a partir d'abril el creixement ha estat menor, però que la xifra d'aquesta primera meitat d'any és superior a la de 2018.





Imatge d'arxiu.

També ha assenyalat que, del miler de menors no acompanyats que estaven sent tutelats per la Generalitat i que han complert els 18 anys, uns 300 han decidit "de manera lícita i legítima" renunciar a entrar al sistema d'ajudes i protecció a extutelats.





Així mateix, altres 200 han tingut la possibilitat d'anar amb una família amb referents adults o de trobar feina, pel que estan en un "procés d'emancipació", i els 500 restants s'han acollit als ajuts a menors extutelats.





Davant la pregunta del PP de si el Govern es planteja activar els mecanismes per retornar als menors migrants "conflictius" als seus països d'origen, El Homrani l'ha rebutjat perquè diu que està prohibit per llei.





"Ja no és que a aquest conseller no se li passi pel cap. És que està prohibit per la legislació internacional. En aquestes coses hem de ser curosos perquè no generem uns missatges que no són reals i no són raonables", i ha apostat per treballar la prevenció en els països d'origen.





SANTI RODRÍGUEZ





El diputat del PP Santi Rodríguez ha argumentat que, tot i que el 82% d'aquests menors no han delinquit, segons les dades dels Mossos d'Esquadra, cal abordar els casos dels que sí que han comès delictes, ja que "no parlar-no resol el problema, l'agreuja ".





"Vol dir que no val la pena que activem tots els mecanismes possibles per tornar aquests menors conflictius als països d'origen?", Ha preguntat, i ha defensat que es pot fer a través de convenis amb els països ia través del Ministeri d' Afers Exteriors.





Rodríguez ha condemnat els atacs a centres de menors estrangers no acompanyats que s'han produït en els últims mesos, tot i que ha advertit que aquestes manifestacions "tenen el seu origen" en com el Govern està gestionant aquests casos i que cal abordar-lo.