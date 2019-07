Les nuclears pagaran gairebé un 20% pels seus residus

L'Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa), encarregada dels residus nuclears i el desmantellaments de les centrals, té previst incrementar la taxa que paguen aquestes plantes pels residus que generen.













L'ens públic té ja preparat el nou Pla General de Residus Radioactius i està a l'espera de la conformació del nou govern per a presentar-lo. I és que l'empresa considera que l'últim pla de 2016 s'ha quedat completament obsolet.





Després que l'anterior Govern decidís el passat mes de març posar data al tancament de les centrals nuclears, Enresa es va afanyar a fixar els nous costos que haurien de pagar les plantes per la generació de residus, que en el nou pla suposa un increment del 19 %.





L'empresa nacional, per això, es mostra disposada a dialogar amb el govern, un cop es conformi, per poder discutir sobre aquest increment del pagament i que el graduï de la manera que ho consideri més conveninete i que fins i tot aquest va incrementar per la generació de residus es pugui anar incrementant cada any. Això sí, la pujada màxima pactada tan sols permetria elevar la taxa fins als 8,03 euros per MWh en els propers anys.